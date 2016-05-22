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הופסק

צגי LCD

193V5LSB2/01

קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.

תיהנה מתמונות LED חיות בצג זה של פיליפס. עיצוב קומפקטי ותליית VESA מספקים לך גמישות בסביבת העבודה. זו בחירה נהדרת ממש!

הצג את כל היתרונות

קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.

  • סדרה V

  • 18.5" / 47 ס"מ

טכנולוגיית LED לקבלת צבעים חיים

LED-ים הם התקנים במצב צבירה מוצק, המאירים מהר יותר בבהירות יציבה ומלאה וכך חוסכים את הזמן מההדלקה ועד להשגת בהירות מלאה. ה-LED-ים נטולי כספית, דבר המבטיח תהליך השלכה ומחזור ידידותי לסביבה. ה-LED-ים מאפשרים בקרת עמעום טובה יותר; התוצאה היא יחס ניגודיות גבוה במיוחד. הודות לבהירות עקבית על פני כל המסך, ה-LED-ים מעניקים גם שכפול צבעים מעולה.

צג נטל כספית, ידידותי לסביבה

הצגים של פיליפס, בעלי תאורת LED אחורית, נטולי כספית – אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.

עיצוב קומפקטי חוסך במקום

מפרט טכני

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