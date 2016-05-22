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הופסק
193V5LSB2/01
קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.
תיהנה מתמונות LED חיות בצג זה של פיליפס. עיצוב קומפקטי ותליית VESA מספקים לך גמישות בסביבת העבודה. זו בחירה נהדרת ממש!
סדרה V
18.5" / 47 ס"מ
LED-ים הם התקנים במצב צבירה מוצק, המאירים מהר יותר בבהירות יציבה ומלאה וכך חוסכים את הזמן מההדלקה ועד להשגת בהירות מלאה. ה-LED-ים נטולי כספית, דבר המבטיח תהליך השלכה ומחזור ידידותי לסביבה. ה-LED-ים מאפשרים בקרת עמעום טובה יותר; התוצאה היא יחס ניגודיות גבוה במיוחד. הודות לבהירות עקבית על פני כל המסך, ה-LED-ים מעניקים גם שכפול צבעים מעולה.
הצגים של פיליפס, בעלי תאורת LED אחורית, נטולי כספית – אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.