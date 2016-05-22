טכנולוגיית LED לקבלת צבעים חיים

LED-ים הם התקנים במצב צבירה מוצק, המאירים מהר יותר בבהירות יציבה ומלאה וכך חוסכים את הזמן מההדלקה ועד להשגת בהירות מלאה. ה-LED-ים נטולי כספית, דבר המבטיח תהליך השלכה ומחזור ידידותי לסביבה. ה-LED-ים מאפשרים בקרת עמעום טובה יותר; התוצאה היא יחס ניגודיות גבוה במיוחד. הודות לבהירות עקבית על פני כל המסך, ה-LED-ים מעניקים גם שכפול צבעים מעולה.