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הופסק

צגי LCD

216V6LHSB2/01

קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.

תמונות LED מלאות חיים מחכות לך בצג הזה של פיליפס. הוא מצויד ב-SmartControl lite, וזה אומר שמדובר בבחירה מעולה!

הצג את כל היתרונות

קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.

  • סדרה V

  • 21 (ניתן לראות 20.7 אינץ' / 52.6 ס"מ)

  • Full HD( 1,920‎ x ‎1,080)

עיצוב קומפקטי חוסך במקום

צג נטל כספית, ידידותי לסביבה

הצגים של פיליפס, בעלי תאורת LED אחורית, נטולי כספית – אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.

SmartContrast לקבלת פרטים בשחור עשיר

SmartContrast לקבלת פרטים בשחור עשיר

SmartContrast היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובודקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בוחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכווננת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.

מפרט טכני

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