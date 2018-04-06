תמונות ברורות, ביצועיים מקסימליים

בצע את העבודה הטובה ביותר שלך בעזרת הצג בגודל 22 אינץ' של פיליפס. רזולוציית Full HD חדה וחיה מספקת לך את המרחב והבהירות כדי שתוכל לבצע את העבודה. תכונות כמו כוונון גובה, ללא הבהובים ומצב LowBlue מקלים על העיניים בעבודה.