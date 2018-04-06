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צגי LCD

221B8LHEB/01

תמונות ברורות, ביצועיים מקסימליים

בצע את העבודה הטובה ביותר שלך בעזרת הצג בגודל 22 אינץ' של פיליפס. רזולוציית Full HD חדה וחיה מספקת לך את המרחב והבהירות כדי שתוכל לבצע את העבודה. תכונות כמו כוונון גובה, ללא הבהובים ומצב LowBlue מקלים על העיניים בעבודה.

הצג את כל היתרונות

לתפוקה מרבית

תמונות ברורות, ביצועיים מקסימליים

  • סדרה B

  • 22 ‏(אלכסון 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ)

  • Full HD( 1,920‎ x ‎1,080)

אפס תצרוכת חשמל עם מתג ראשי 0 ואט

נגיעה אחת במתג הראשי 0 ואט, הממוקם בנוחיות בגב הצג, מנתקת לגמרי את הצג מהחשמל. התוצאה היא תצרוכת של אפס חשמל והפחתה נוספת של טביעת הפחמן

מצב EasyRead לחוויית קריאה כמו מנייר

בואו לחוות משיפור נוחות וקריאות משופרות בזמן קריאת מסמכים ארוכים ועמוסי טקסט. מצב EasyRead יוצר חוויית צפייה דמוית-נייר העדינה יותר לעיניים על-ידי התאמת הצבעים ורמות הזום של התצוגה, תוך דימוי תחושה של קריאה על נייר אמיתי – ישירות על הצג הדיגיטלי.

פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית Flicker-Free (ללא הבהוב)

עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  2. דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.

  3. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.