אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
221B8LHEB/01
תמונות ברורות, ביצועיים מקסימליים
בצע את העבודה הטובה ביותר שלך בעזרת הצג בגודל 22 אינץ' של פיליפס. רזולוציית Full HD חדה וחיה מספקת לך את המרחב והבהירות כדי שתוכל לבצע את העבודה. תכונות כמו כוונון גובה, ללא הבהובים ומצב LowBlue מקלים על העיניים בעבודה.
סדרה B
22 (אלכסון 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
נגיעה אחת במתג הראשי 0 ואט, הממוקם בנוחיות בגב הצג, מנתקת לגמרי את הצג מהחשמל. התוצאה היא תצרוכת של אפס חשמל והפחתה נוספת של טביעת הפחמן
בואו לחוות משיפור נוחות וקריאות משופרות בזמן קריאת מסמכים ארוכים ועמוסי טקסט. מצב EasyRead יוצר חוויית צפייה דמוית-נייר העדינה יותר לעיניים על-ידי התאמת הצבעים ורמות הזום של התצוגה, תוך דימוי תחושה של קריאה על נייר אמיתי – ישירות על הצג הדיגיטלי.
עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.