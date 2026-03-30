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222B9T/00
סדרה B
22 (אלכסון 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
צג זה מבית פיליפס משתמש בטכנולוגיית מגע PCT (Projected Capacitive Touch) עם 10 נקודות מגע להבטחת תגובה זורמת. תוכל לנצל את היכולות החדשות של אפליקציות מבוססות מגע עד הסוף ולעורר לחיים את האפליקציות הישנות שלך. גע-הקלד ב-10 אצבעות או שחק משחקים אינטראקטיביים מרתקים עם חבריך. שתף פעולה בצורה אינטראקטיבית עם עמיתים לעבודה או בסביבה לימודית והגבר את היצרנות ואת היעילות שלך.
לסביבות שאינן מושלמות, אתה צריך צד שתוכנן לעמוד בנתזי מים ובאבק שקיים במציאות היומיומית. דירוג של 'הגנה מפני חדירה (IP) שהוגדר בתקן הבינלאומי IEC/EN 60529, משמש להגדרת רמות יעילות האיטום של פתחים חשמליים כנגד חדירת גופים זרים ולחות. הצג מבית פיליפס עומד בדירוג IP הבינלאומי לחדירת מים ואבק, והוא יהיה עמיד כנגד נתזי מים ואבק שמתרחשים במציאות היומיומית.
איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
חומר ועובי הכפפה: ניטריל (0.15 מ"מ), כותנה (0.31 מ"מ), CPE (0.03 מ"מ), PVC (0.12 מ"מ)
לפרטים נוספים על מערכות ההפעלה התומכות בפונקציית המגע, עיין בסעיף "SmoothTouch" במדריך למשתמש.
טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2
דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.