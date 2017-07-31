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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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223S7EJMB/01
תכונות אמינות וחיוניות
צג מסדרה S שלנו עוזר ליעילות העסקית. צג IPS רחב עם טכנולוגיית SoftBlue, נהדר לפרודוקטיביות שאינה מעייפת את העיניים. הצג ללא מסגרת בעל יכולת כוונון גבוהה מאפשר תצוגה מרובה לקבלת תצוגה רחבה.
סדרה S
22 (אלכסון 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
הצגים החדשים של Philips מאופיינים בגבולות צרים במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. תצוגת גבולות ultra-narrow נותנת תחושה של שימוש בצג אחד גדול.
זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. הרמקול יכול להיות מסוג front firing נראה, down firing בלתי נראה, top firing, rear firing וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.
SmartImage היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון Office, תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים ליישום שבשימוש. SmartImage ממטבת באופן דינמי, בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931