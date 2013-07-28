ביצועי צג קלים, המתואמים עם SmartControl Lite

SmartControl Lite הוא סמל הדור החדש של תלת-ממד והוא מבוסס על תוכנת בקרה של צגים עם ממשק גרפי למשתמש (GUI). הוא עוזר למשתמש לכוונן בצורה מדויקת, בעזרת העכבר, את מרבית הפרמטרים של הצג, כגון צבע, בהירות, כיול מסך, מולטי-מדיה, ניהול קוד מזהה וכד'.