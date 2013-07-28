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223V5LSB2/01
קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.
תמונות LED מלאות חיים מחכות לך בצג של פיליפס. הוא מצויד ב-SmartControl lite, וזו בחירה מעולה!
סדרה V
21.5 אינץ' (54.6 ס"מ)
SmartControl Lite הוא סמל הדור החדש של תלת-ממד והוא מבוסס על תוכנת בקרה של צגים עם ממשק גרפי למשתמש (GUI). הוא עוזר למשתמש לכוונן בצורה מדויקת, בעזרת העכבר, את מרבית הפרמטרים של הצג, כגון צבע, בהירות, כיול מסך, מולטי-מדיה, ניהול קוד מזהה וכד'.
הצגים של פיליפס, בעלי תאורת LED אחורית, נטולי כספית – אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.