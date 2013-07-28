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צג LCD עם SmartControl Lite

223V5LSB2/01

קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.

תמונות LED מלאות חיים מחכות לך בצג של פיליפס. הוא מצויד ב-SmartControl lite, וזו בחירה מעולה!

הצג את כל היתרונות

קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.

  • סדרה V

  • 21.5 אינץ' (54.6 ס"מ)

ביצועי צג קלים, המתואמים עם SmartControl Lite

SmartControl Lite הוא סמל הדור החדש של תלת-ממד והוא מבוסס על תוכנת בקרה של צגים עם ממשק גרפי למשתמש (GUI). הוא עוזר למשתמש לכוונן בצורה מדויקת, בעזרת העכבר, את מרבית הפרמטרים של הצג, כגון צבע, בהירות, כיול מסך, מולטי-מדיה, ניהול קוד מזהה וכד'.

צג נטל כספית, ידידותי לסביבה

הצגים של פיליפס, בעלי תאורת LED אחורית, נטולי כספית – אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.

תושבת VESA מאפשרת גמישות

מפרט טכני

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