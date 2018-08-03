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הופסק

צג LCD ברזולוציית Full HD

223V7QDSB/01

תמונות חיות וחדות, מקצה לקצה

צג מושלם לשימושים כלליים עם תצוגה מדהימה שנמתחת מקצה לקצה, מקל על העיניים בעיצוב דק וקומפקטי.

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תמונות חיות וחדות, מקצה לקצה

  • סדרה V

  • 22 ‏(אלכסון 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ)

  • Full HD( 1,920‎ x ‎1,080)

שוליים דקים למראה חלק

הצגים החדשים של Philips מאופיינים בגבולות צרים במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. תצוגת גבולות ultra-narrow נותנת תחושה של שימוש בצג אחד גדול.

הגדרות מראש של SmartImage, לייעול הגדרות תמונה בקלות

SmartImage היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון Office, תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים ליישום שבשימוש. SmartImage ממטבת באופן דינמי, בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!

תצוגת Full HD‏ 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI בלבד.

  3. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse