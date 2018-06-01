אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
226E9QDSB/00
פרטים חיים וחדים, עיצוב פורץ גבולות
צג מבריק ומסוגנן זה מספק את התצוגה הטובה ביותר מעבר לגבולות. תצוגה רחבה מאפשרת לך ליהנות מאותה איכות תמונה חיה וחדה מכל זווית צפייה. ביטול הבהובים מפחית את עייפות העין לאחר שימוש ממושך.
סדרה E
22 (אלכסון 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ)
HD מלא (1,920 x 1,080)
צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.
איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.
אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות הצג החדש מבית פיליפס זה לא צריך להיות המצב. באמצעות טכנולוגיית FreeSync™ של AMD תקבל ביצועים זורמים ללא ארטיפקט, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק וזמן תגובה מהיר במיוחד.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI בלבד.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc.. כל הזכויות שמורות. AMD והלוגו של AMD Arrow, AMD FreeSync™ ושילובים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.. שמות של מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.