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הופסק

צגי LCD

226E9QSB/01

פרטים חיים וחדים, עיצוב פורץ גבולות

צג מבריק ומסוגנן זה מספק את התצוגה הטובה ביותר מעבר לגבולות. תצוגה רחבה מאפשרת לך ליהנות מאותה איכות תמונה חיה וחדה מכל זווית צפייה. ביטול הבהובים מפחית את עייפות העין לאחר שימוש ממושך.

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פרטים חיים וחדים, עיצוב פורץ גבולות

  • סדרה E

  • 22 ‏(אלכסון 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ)

  • Full HD( 1,920‎ x ‎1,080)

פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית Flicker-Free (ללא הבהוב)

עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

מצב EasyRead לחוויית קריאה כמו מנייר

מצב LowBlue לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים

מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר מצגי LED יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב LowBlue של פיליפס, שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  3. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.