מצב LowBlue לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים

מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר מצגי LED יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב LowBlue של פיליפס, שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.