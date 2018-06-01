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הופסק
226E9QSB/01
פרטים חיים וחדים, עיצוב פורץ גבולות
צג מבריק ומסוגנן זה מספק את התצוגה הטובה ביותר מעבר לגבולות. תצוגה רחבה מאפשרת לך ליהנות מאותה איכות תמונה חיה וחדה מכל זווית צפייה. ביטול הבהובים מפחית את עייפות העין לאחר שימוש ממושך.
סדרה E
22 (אלכסון 21.5 אינץ' / 54.6 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.
מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרא סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר מצגי LED יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב LowBlue של פיליפס, שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
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