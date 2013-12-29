טכנולוגיית MHL להנאה מתוכן נייד על מסך גדול

קישור HD נייד (Mobile High Definition Link - MHL) הוא ממשק אודיו/וידאו נייד לחיבור ישיר של טלפונים ניידים ומכשירים ניידים אחרים, לתצוגות HD (הבחנה גבוהה). כבל MHL אופציונלי מאפשר לך לחבר בפשטות את המכשיר הנייד שלך בעל יכולות MHL לתצוגת MHL גדולה זו של פיליפס ולצפות בסרטוני HD המתעוררים לחיים עם צליל דיגיטלי מלא. כעת, לא רק שתוכל להציג משחקים, תמונות, סרטים או יישומים אחרים מהמכשיר הנייד שלך על מסך גדול זה: כעת תוכל גם להחליף את המכשיר הנייד באופן סימולטני, כך שלא תתרוקן הסוללה באמצע הצפייה.