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הופסק

צג LCD עם SmartImage Lite

234E5QHAB/01

תמונות מלאות חיים הודות לתצוגת AH-IPS

צג אטרקטיבי זה מבית פיליפס, עם מסגרת דקה במיוחד ועם מסך AH-IPS, מעניק לך תמונות מרשימות, בצבעים מלאי חיים. חיבור מסוג Mobile HD link מאפשר לך לחבר את הסמארטפון שלך.

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עם מסגרת דקה במיוחד, MHL

תמונות מלאות חיים הודות לתצוגת AH-IPS

  • לוח קדמי צר במיוחד

  • 23 אינץ’ (58.4 ס”מ)

  • MHL

מוכן ל-HDMI לצורך בידור HD מלא

מכשיר המוכן ל-HDMI כולל את כל החומרה הדרושה לקליטת אותות HDMI (ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה). כבל HDMI מאפשר שידור אודיו ווידיאו דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות AV (לרבות ממירים, נגני DVD, מקלטי A/V ומצלמות וידיאו).

כבל MHL אופציונלי מאפשר לך הקרנה/השמעה של וידיאו או שמע בהבחנה גבוהה (HD)

טכנולוגיית MHL להנאה מתוכן נייד על מסך גדול

קישור HD נייד (Mobile High Definition Link - MHL) הוא ממשק אודיו/וידאו נייד לחיבור ישיר של טלפונים ניידים ומכשירים ניידים אחרים, לתצוגות HD (הבחנה גבוהה). כבל MHL אופציונלי מאפשר לך לחבר בפשטות את המכשיר הנייד שלך בעל יכולות MHL לתצוגת MHL גדולה זו של פיליפס ולצפות בסרטוני HD המתעוררים לחיים עם צליל דיגיטלי מלא. כעת, לא רק שתוכל להציג משחקים, תמונות, סרטים או יישומים אחרים מהמכשיר הנייד שלך על מסך גדול זה: כעת תוכל גם להחליף את המכשיר הנייד באופן סימולטני, כך שלא תתרוקן הסוללה באמצע הצפייה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מצריך מכשיר נייד אופציונלי מאושר לשימוש עם MHL וכבר MHL. (לא כלול). בדוק תאימות אצל ספק מכשיר ה-MHL שלך.

  2. חיסכון בחשמל של ErP במצב המתנה / כבוי אינו חל לגבי תפקודיות הטעינה של מכשיר ה-MHL.

  3. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.