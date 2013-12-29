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הופסק
234E5QHAB/01
תמונות מלאות חיים הודות לתצוגת AH-IPS
צג אטרקטיבי זה מבית פיליפס, עם מסגרת דקה במיוחד ועם מסך AH-IPS, מעניק לך תמונות מרשימות, בצבעים מלאי חיים. חיבור מסוג Mobile HD link מאפשר לך לחבר את הסמארטפון שלך.
לוח קדמי צר במיוחד
23 אינץ’ (58.4 ס”מ)
MHL
מכשיר המוכן ל-HDMI כולל את כל החומרה הדרושה לקליטת אותות HDMI (ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה). כבל HDMI מאפשר שידור אודיו ווידיאו דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות AV (לרבות ממירים, נגני DVD, מקלטי A/V ומצלמות וידיאו).
קישור HD נייד (Mobile High Definition Link - MHL) הוא ממשק אודיו/וידאו נייד לחיבור ישיר של טלפונים ניידים ומכשירים ניידים אחרים, לתצוגות HD (הבחנה גבוהה). כבל MHL אופציונלי מאפשר לך לחבר בפשטות את המכשיר הנייד שלך בעל יכולות MHL לתצוגת MHL גדולה זו של פיליפס ולצפות בסרטוני HD המתעוררים לחיים עם צליל דיגיטלי מלא. כעת, לא רק שתוכל להציג משחקים, תמונות, סרטים או יישומים אחרים מהמכשיר הנייד שלך על מסך גדול זה: כעת תוכל גם להחליף את המכשיר הנייד באופן סימולטני, כך שלא תתרוקן הסוללה באמצע הצפייה.
מצריך מכשיר נייד אופציונלי מאושר לשימוש עם MHL וכבר MHL. (לא כלול). בדוק תאימות אצל ספק מכשיר ה-MHL שלך.
חיסכון בחשמל של ErP במצב המתנה / כבוי אינו חל לגבי תפקודיות הטעינה של מכשיר ה-MHL.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.