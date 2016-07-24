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Brillianceצג LCD עם PowerSensor

240B7QPJEB/01

תצוגה ברורה, ביצועיים יעילים

הצג PowerSensor מבית פיליפס, בעל מארז נטול PVC/BFR ש-85% ממנו עשויים מחומרים פלסטיים שהיו כבר בשימוש ומוחזרו, אידיאלי לפרודוקטיביות ידידותית לסביבה

הצג את כל היתרונות

עם PowerSensor

תצוגה ברורה, ביצועיים יעילים

  • סדרה B

  • 24 (24.1 אינץ' / 61.1 ס"מ אלכסון)

  • 1920 x ‏1200 (WUXGA)

SmartErgoBase מאפשר כוונונים ארגונומיים ידידותיים לאדם

SmartErgoBase הוא בסיס צג המאפשר נוחות צג ארגונומית ומספק ניהול כבלים. הבסיס יכול להסתובב מצד לצד, לנטות ולהסתובב בזוויות שונות כדי להבטיח נוחות מרבית. המעמד בגובה מתכוונן מבטיח את רמת הצפייה האופטימלית, להפחתת המתחים הפיזיים של יום עבודה ארוך, בעוד שניהול הכבלים מפחית את מצב הכבלים המבולגנים ושומר על סביבת העבודה מסודרת ומקצועית.

SmartConnect עם חיבורי DisplayPort, HDMI ו-VGA

עם מגוון עשיר של אפשרויות קישוריות, צגים אלה של פיליפס מצוידים בחיבורים מרובים כגון VGA, ‏Display Port, מחבר HDMI אוניברסאלי, המאפשרים לך ליהנות מתוכן וידאו ושמע לא דחוס ברזולוציה גבוהה. חיבורי USB מבטיחים שתוכל להעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד ובמקביל לקבל קישוריות גלובלית. אין זה משנה מהו המקור שבו אתה משתמש, תוכל להיות בטוח שצג פיליפס זה יבטיח שהשקעתך לא תתיישן בזמן הקרוב!

שוליים דקים למראה חלק

הצגים החדשים של Philips מאופיינים בגבולות צרים במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. תצוגת גבולות ultra-narrow נותנת תחושה של שימוש בצג אחד גדול.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.

  2. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  3. טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2

  4. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse