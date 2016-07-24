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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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240B7QPJEB/01
תצוגה ברורה, ביצועיים יעילים
הצג PowerSensor מבית פיליפס, בעל מארז נטול PVC/BFR ש-85% ממנו עשויים מחומרים פלסטיים שהיו כבר בשימוש ומוחזרו, אידיאלי לפרודוקטיביות ידידותית לסביבה
סדרה B
24 (24.1 אינץ' / 61.1 ס"מ אלכסון)
1920 x 1200 (WUXGA)
SmartErgoBase הוא בסיס צג המאפשר נוחות צג ארגונומית ומספק ניהול כבלים. הבסיס יכול להסתובב מצד לצד, לנטות ולהסתובב בזוויות שונות כדי להבטיח נוחות מרבית. המעמד בגובה מתכוונן מבטיח את רמת הצפייה האופטימלית, להפחתת המתחים הפיזיים של יום עבודה ארוך, בעוד שניהול הכבלים מפחית את מצב הכבלים המבולגנים ושומר על סביבת העבודה מסודרת ומקצועית.
עם מגוון עשיר של אפשרויות קישוריות, צגים אלה של פיליפס מצוידים בחיבורים מרובים כגון VGA, Display Port, מחבר HDMI אוניברסאלי, המאפשרים לך ליהנות מתוכן וידאו ושמע לא דחוס ברזולוציה גבוהה. חיבורי USB מבטיחים שתוכל להעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד ובמקביל לקבל קישוריות גלובלית. אין זה משנה מהו המקור שבו אתה משתמש, תוכל להיות בטוח שצג פיליפס זה יבטיח שהשקעתך לא תתיישן בזמן הקרוב!
הצגים החדשים של Philips מאופיינים בגבולות צרים במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. תצוגת גבולות ultra-narrow נותנת תחושה של שימוש בצג אחד גדול.
דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse