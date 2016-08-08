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240B7QPTEB/01
תצוגה ברורה, ביצועיים יעילים
הצג PowerSensor מבית פיליפס, בעל מארז נטול PVC/BFR ש-85% ממנו עשויים מחומרים פלסטיים שהיו כבר בשימוש ומוחזרו, אידיאלי לפרודוקטיביות ידידותית לסביבה
סדרה B
24 (24.1 אינץ' / 61.1 ס"מ אלכסון)
1920 x 1200 (WUXGA)
PowerSensor הוא "חיישן אנשים" מובנה, המשדר וקולט אותות אינפרא-אדום לא מזיקים כדי לקבוע אם המשתמש נוכח; כאשר המשתמש מתרחק משולחן העבודה, PowerSensor מקטין באופן אוטומטי את בהירות הצג וכך מקטין גם את עלויות החשמל בכ-70 אחוז ובמקביל מאריך את חיי השירות של הצג.
תצוגות IPS משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה מכמעט כל זווית, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.
עם יציאת DisplayPort תוכל לחבר כמה צגים ברזולוציה גבוהה בעזרת כבל אחד בלבד מהצג הראשון למחשב האישי. היכולת לשרשר צגים רבים מאפשרת לך ליצור שולחן עבודה נקי ללא הבלגן של כבלים רבים מדי.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2
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