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צג LCD עם SmartControl Lite

240V5QDSB/01

קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.

תיהנה מתמונות מלאות חיים בצג זה של פיליפס. הודות ל-HDMI ול-SmartControl lite, זו בחירה נהדרת ממש!

הצג את כל היתרונות

קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.

  • סדרה V

  • 24 ‏(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ)

טכנולוגיית IPS-ADS לצפייה בצג רחב – לדיוק התמונה והצבע

טכנולוגיית IPS-ADS לצפייה בצג רחב – לדיוק התמונה והצבע

צגי IPS-ADS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS-ADS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

צג נטל כספית, ידידותי לסביבה

הצגים של פיליפס, בעלי תאורת LED אחורית, נטולי כספית – אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.

תושבת VESA מאפשרת גמישות

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. סוגי כבלי HDMI משתנים לפי אזורים ודגמים.

  3. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse