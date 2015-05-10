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הופסק
240V5QDSB/01
קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.
תיהנה מתמונות מלאות חיים בצג זה של פיליפס. הודות ל-HDMI ול-SmartControl lite, זו בחירה נהדרת ממש!
סדרה V
24 (אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ)
צגי IPS-ADS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS-ADS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.
הצגים של פיליפס, בעלי תאורת LED אחורית, נטולי כספית – אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
סוגי כבלי HDMI משתנים לפי אזורים ודגמים.
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