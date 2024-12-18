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Monitor צג LCD עם SmoothTouch

תמיכה

Monitorצג LCD עם SmoothTouch

242B9T/00

Monitor צג LCD עם SmoothTouch

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תוכנה ומנהלי התקן

הנחיות מדריך למשתמש

  • PDF קובץ, 1.2 MB
  • 18 December 2024

Windows 8 - מנהלי התקן - English (US)

  • גרסה: 242B9T
  • ZIP קובץ, 9.5 kB
  • 18 April 2019

מדריכים ותיעוד

הודעה באישור TCO - English (US)

  • PDF קובץ, 101.2 kB
  • 13 June 2023

מדריך הפעלה מהירה

  • PDF קובץ, 4.9 MB
  • 27 December 2024

אחריות ושירות

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