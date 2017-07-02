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צג LCD עם טכנולוגיית SoftBlue

243S7EJMB/01

תכונות אמינות וחיוניות

צג מסדרה S שלנו עוזר ליעילות העסקית. צג IPS רחב עם טכנולוגיית SoftBlue, נהדר לפרודוקטיביות שאינה מעייפת את העיניים. הצג ללא מסגרת בעל יכולת כוונון גבוהה מאפשר תצוגה מרובה לקבלת תצוגה רחבה.

הצג את כל היתרונות

שמשפרות את היעילות העסקית

תכונות אמינות וחיוניות

  • סדרה S

  • 24 ‏(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ)

  • Full HD( 1,920‎ x ‎1,080)

SmartConnect עם חיבורי DisplayPort, HDMI ו-VGA

עם מגוון עשיר של אפשרויות קישוריות, צגים אלה של פיליפס מצוידים בחיבורים מרובים כגון VGA, ‏Display Port, מחבר HDMI אוניברסאלי, המאפשרים לך ליהנות מתוכן וידאו ושמע לא דחוס ברזולוציה גבוהה. חיבורי USB מבטיחים שתוכל להעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד ובמקביל לקבל קישוריות גלובלית. אין זה משנה מהו המקור שבו אתה משתמש, תוכל להיות בטוח שצג פיליפס זה יבטיח שהשקעתך לא תתיישן בזמן הקרוב!

טכנולוגיית SoftBlue מפיגה את המתח מהעיניים ושומרת על הצבע

טכנולוגיית SoftBlue LED מנצלת טכנולוגיה חכמה כדי לצמצם את גלי האור הכחול המזיק, מבלי להשפיע על הצבעים או על התמונה שעל הצג. טכנולוגיית SoftBlue LED קיבלה אישור מאת ארגון הבחינה הבינלאומיTUV Rheinland, כמצמצמת של האור הכחול המזיק.

פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית Flicker-Free (ללא הבהוב)

עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  3. שטח NTSC על בסיס CIE1976

  4. שטח sRGB על בסיס CIE1931

  5. דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.

  6. טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2