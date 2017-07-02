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אחריות לשנתיים
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243S7EJMB/01
תכונות אמינות וחיוניות
צג מסדרה S שלנו עוזר ליעילות העסקית. צג IPS רחב עם טכנולוגיית SoftBlue, נהדר לפרודוקטיביות שאינה מעייפת את העיניים. הצג ללא מסגרת בעל יכולת כוונון גבוהה מאפשר תצוגה מרובה לקבלת תצוגה רחבה.
סדרה S
24 (אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
עם מגוון עשיר של אפשרויות קישוריות, צגים אלה של פיליפס מצוידים בחיבורים מרובים כגון VGA, Display Port, מחבר HDMI אוניברסאלי, המאפשרים לך ליהנות מתוכן וידאו ושמע לא דחוס ברזולוציה גבוהה. חיבורי USB מבטיחים שתוכל להעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד ובמקביל לקבל קישוריות גלובלית. אין זה משנה מהו המקור שבו אתה משתמש, תוכל להיות בטוח שצג פיליפס זה יבטיח שהשקעתך לא תתיישן בזמן הקרוב!
טכנולוגיית SoftBlue LED מנצלת טכנולוגיה חכמה כדי לצמצם את גלי האור הכחול המזיק, מבלי להשפיע על הצבעים או על התמונה שעל הצג. טכנולוגיית SoftBlue LED קיבלה אישור מאת ארגון הבחינה הבינלאומיTUV Rheinland, כמצמצמת של האור הכחול המזיק.
עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2