צג נטל כספית, ידידותי לסביבה

הצגים של פיליפס, בעלי תאורת LED אחורית, נטולי כספית – אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.