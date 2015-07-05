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הופסק
243V5QSBA/01
קבל תמונות נהדרות LED בצבעים חיים.
תיהנה מתמונות חיות בצג זה של פיליפס. תכונות הכרחיות, כמו SmartContrast המבטיחה תמונות זוהרות עשירות, הופכות את הצג לבחירה נהדרת!
סדרה V
23.6 אינץ’ / 59.9 ס”מ
הצגים של פיליפס, בעלי תאורת LED אחורית, נטולי כספית – אחד החומרים הטבעיים הרעילים ביותר, הפוגעים בבני אדם ובחיות. דבר זה מפחית את השפעת הצג על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלו, מייצורו ועד לגריטתו.
איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.
זמן תגובה חכם הוא הערך האופטימלי מבדיקות GtG או מבדיקות GtG (BW).