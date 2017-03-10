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243V7QSB/01
תמונות חיות וחדות, מקצה לקצה
צג מושלם לשימושים כלליים עם תצוגה מדהימה שנמתחת מקצה לקצה, מקל על העיניים בעיצוב דק וקומפקטי.
סדרה V
24 (אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
SmartContrast היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובודקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בוחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכווננת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.
איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.
SmartImage היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון Office, תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים ליישום שבשימוש. SmartImage ממטבת באופן דינמי, בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
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