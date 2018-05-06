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הופסק

LCD monitor with Ultra Wide-Color

246E9QJAB/01

Stunning color, stylish design

The Philips E line monitor features stylish design with extraordinary picture performance. A narrow border Full HD display with Ultra Wide-Color brings you to real true-to-life visuals. Enjoy superior viewing in a stylish design.

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Stunning color, stylish design

  • E Line

  • 24 (23.8" / 60.5 cm diag.)

  • Full HD (1920 x 1080)

טכנולוגיית IPS לצפייה בצג LED רחב – לדיוק התמונה והצבע

צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית Flicker-Free (ללא הבהוב)

עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

משחק חלק ללא מאמץ עם טכנולוגיית FreeSync™‎ של AMD

אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות הצג החדש מבית פיליפס זה לא צריך להיות המצב. באמצעות טכנולוגיית FreeSync™‎ של AMD תקבל ביצועים זורמים ללא ארטיפקט, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק וזמן תגובה מהיר במיוחד.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

  2. The maximum resolution works for either HDMI input or DP input.

  3. Response time value equal to SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other names are for informational purposes only and may be trademarks of their respective owners.

  5. NTSC Area based on CIE1976

  6. sRGB Area based on CIE 1931

  7. The monitor may look different from feature images.