משחק חלק ללא מאמץ עם טכנולוגיית FreeSync™‎ של AMD

אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות הצג החדש מבית פיליפס זה לא צריך להיות המצב. באמצעות טכנולוגיית FreeSync™‎ של AMD תקבל ביצועים זורמים ללא ארטיפקט, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק וזמן תגובה מהיר במיוחד.