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הופסק
246E9QJAB/01
Stunning color, stylish design
The Philips E line monitor features stylish design with extraordinary picture performance. A narrow border Full HD display with Ultra Wide-Color brings you to real true-to-life visuals. Enjoy superior viewing in a stylish design.
E Line
24 (23.8" / 60.5 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)
צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.
עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.
אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות הצג החדש מבית פיליפס זה לא צריך להיות המצב. באמצעות טכנולוגיית FreeSync™ של AMD תקבל ביצועים זורמים ללא ארטיפקט, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק וזמן תגובה מהיר במיוחד.
"IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
The maximum resolution works for either HDMI input or DP input.
Response time value equal to SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other names are for informational purposes only and may be trademarks of their respective owners.
NTSC Area based on CIE1976
sRGB Area based on CIE 1931
The monitor may look different from feature images.