מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • Energy Label Europe E
    קח את המשחק לשלב הבא
  • קח את המשחק לשלב הבא
  • קח את המשחק לשלב הבא
  • קח את המשחק לשלב הבא
  • קח את המשחק לשלב הבא
  • קח את המשחק לשלב הבא
  • Energy Label Europe E
    קח את המשחק לשלב הבא
  • קח את המשחק לשלב הבא
  • קח את המשחק לשלב הבא
  • קח את המשחק לשלב הבא
  • קח את המשחק לשלב הבא
  • קח את המשחק לשלב הבא

Evnia Gaming Monitorצג משחקים ברזולוציית Full HD

24M1N3200ZS/01

קח את המשחק לשלב הבא
צג משחקים זה מבית פיליפס נותן תצוגה היקפית נהדרת עבור משחקי מחשב עמוסים באקשן. טכנולוגיית הסנכרון, 165Hz ו-1ms מספקים חווית משחק חלקה. צג בעל מראה נטול מסגרת, עם טכנולוגיית Ultra Wide-Color, משפר את החוויה החזותית הסוחפת.
הצג את כל היתרונות

קח את המשחק לשלב הבא

  • Evnia 3000

  • 24 ‏(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ)

  • Full HD( 1,920‎ x ‎1,080)

AMD FreeSync™ Premium; ללא גזירת מסך (tearing), ללא גמגום (stutter), משחק שוטף

AMD FreeSync™ Premium; ללא גזירת מסך (tearing), ללא גמגום (stutter), משחק שוטף

המשחק אינו צריך להיות פשרה בין משחק מגומגם למסגרות שבורות. AMD FreeSync‎™ של Premium מעניק לגיימרים רציניים חוויית משחק שוטפת, ללא גזירת מסך (tearing) בביצועי שיא. אין פשרות, יש ביטחון במשחק עם קצב רענון גבוה, תיקון לקצב מסגרות נמוך (low framerate compensation) וזמן השהיה נמוך.

קצב רענון של 165Hz לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד

קצב רענון של 165Hz לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד

אתם משתתפים במשחק תחרותי אינטנסיבי. אתם דורשים תצוגה עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. התצוגה של פיליפס חוזרת ומציירת את תמונת המסך עד 165 פעמים בשנייה, במהירות אפקטיבית גבוהה מתצוגה רגילה. בקצב הפריימים (מסגרות) המואט נדמה שהאויבים קופצים מנקודה לנקודה על המסך, וזה הופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 165Hz, המסך מציג את התמונות הקריטיות החסרות, שמראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי לאפשר לפגוע בו בקלות. בזכות השהיית כניסה נמוכה ביותר (ultra low input lag) וללא גזירת מסך (screen tearing), תצוגת פיליפס זו היא השותף המשולם שלכם למשחקים

תגובה מהירה של 1 מילי-שניות (MPRT) לתמונה חדה ומשחק חלק

תגובה מהירה של 1 מילי-שניות (MPRT) לתמונה חדה ומשחק חלק

MPRT (זמן תגובה של תנועה בתמונה) הוא דרך אינטואיטיבית יותר לתיאור זמן התגובה, המתייחס באופן ישיר למשך הזמן שחולף מהרגע שבו רואים רעש מטושטש עד לקבלת תמונה נקיה וחדה. צג המשחקים של פיליפס עם 1 מילי-שניות MPRT מבטל בפועל את המריחות והטשטוש במסך, ומספק תמונות חדות ומדויקות יותר לשיפור חוויית המשחק. הבחירה הטובה ביותר למשחק מלהיב ורגיש-לרעידות.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI או לקלט DP.

  3. לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.

  4. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  5. MPRT נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר MPRT מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.

  6. MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.

  7. שטח NTSC על בסיס CIE1976

  8. שטח sRGB על בסיס CIE1931

  9. כיסוי RGB של Adobe על בסיס CIE1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. כל הזכויות שמורות. AMD והלוגו של AMD Arrow, ‏AMD FreeSync™‎ ושילובים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.‎. שמות של מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

  11. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.