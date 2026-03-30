קצב רענון של 165Hz לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד

אתם משתתפים במשחק תחרותי אינטנסיבי. אתם דורשים תצוגה עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. התצוגה של פיליפס חוזרת ומציירת את תמונת המסך עד 165 פעמים בשנייה, במהירות אפקטיבית גבוהה מתצוגה רגילה. בקצב הפריימים (מסגרות) המואט נדמה שהאויבים קופצים מנקודה לנקודה על המסך, וזה הופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 165Hz, המסך מציג את התמונות הקריטיות החסרות, שמראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי לאפשר לפגוע בו בקלות. בזכות השהיית כניסה נמוכה ביותר (ultra low input lag) וללא גזירת מסך (screen tearing), תצוגת פיליפס זו היא השותף המשולם שלכם למשחקים