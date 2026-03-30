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24M1N3200ZS/01
Evnia 3000
24 (אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
המשחק אינו צריך להיות פשרה בין משחק מגומגם למסגרות שבורות. AMD FreeSync™ של Premium מעניק לגיימרים רציניים חוויית משחק שוטפת, ללא גזירת מסך (tearing) בביצועי שיא. אין פשרות, יש ביטחון במשחק עם קצב רענון גבוה, תיקון לקצב מסגרות נמוך (low framerate compensation) וזמן השהיה נמוך.
אתם משתתפים במשחק תחרותי אינטנסיבי. אתם דורשים תצוגה עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. התצוגה של פיליפס חוזרת ומציירת את תמונת המסך עד 165 פעמים בשנייה, במהירות אפקטיבית גבוהה מתצוגה רגילה. בקצב הפריימים (מסגרות) המואט נדמה שהאויבים קופצים מנקודה לנקודה על המסך, וזה הופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 165Hz, המסך מציג את התמונות הקריטיות החסרות, שמראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי לאפשר לפגוע בו בקלות. בזכות השהיית כניסה נמוכה ביותר (ultra low input lag) וללא גזירת מסך (screen tearing), תצוגת פיליפס זו היא השותף המשולם שלכם למשחקים
MPRT (זמן תגובה של תנועה בתמונה) הוא דרך אינטואיטיבית יותר לתיאור זמן התגובה, המתייחס באופן ישיר למשך הזמן שחולף מהרגע שבו רואים רעש מטושטש עד לקבלת תמונה נקיה וחדה. צג המשחקים של פיליפס עם 1 מילי-שניות MPRT מבטל בפועל את המריחות והטשטוש במסך, ומספק תמונות חדות ומדויקות יותר לשיפור חוויית המשחק. הבחירה הטובה ביותר למשחק מלהיב ורגיש-לרעידות.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI או לקלט DP.
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
MPRT נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר MPRT מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.
MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
כיסוי RGB של Adobe על בסיס CIE1976
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הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.