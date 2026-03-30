מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • Energy Label Europe D
    להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • Energy Label Europe D
    להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך

Evnia Gaming monitorצג משחקים ברזולוציית Full HD

24M2N3200NF/00

להרחיב את אופקי המשחק שלך
צג IPS זה בגודל 24 אינץ’ מספק תמונה חדה לגיימינג. עם קצב רענון של 144 הרץ ו-Smart MBR של 0.5 מילי-שניות, הוא יאפשר לכם ליהנות מתמונה ברורה וחוויית גיימינג כוללת באיכות גבוהה.
הצג את כל היתרונות

להרחיב את אופקי המשחק שלך

  • Evnia 3000

  • 24 ‏(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ)

  • Full HD (1,920‎ x ‎1,080)

144Hz refresh rates for ultra-smooth, brilliant images

144Hz refresh rates for ultra-smooth, brilliant images

You play intense, competitive gaming. You demand display with lag free, ultra-smooth images. This Philips display redraws the screen image up-to 144 times per second, effectively 2.4x faster than a standard display. A lower frame rate can make enemies appear to jump from spot to spot on the screen, making them difficult targets to hit. With 144Hz frame rate, you get those critical missing images on the screen which shows enemy movement in ultra-smooth motion so you can easily target them. With ultra-low input lag and no screen tearing, this Philips display is your perfect gaming partner

השהיית כניסה נמוכה מפחיתה את השהיית הזמן בין המכשירים לצג

השהיית כניסה נמוכה מפחיתה את השהיית הזמן בין המכשירים לצג

זמן כניסה הוא משך הזמן שחולף בין ביצוע פעולה באמצעות התקנים מחוברים עד להופעת התוצאה על המסך. השהיית כניסה נמוכה מקצרת את השהיית הזמן בין הכנסת פקודה מהמכשירים שלך לצג, וכך משפרת בצורה ניכרת במשחקי וידיאו רגישים לרעידות, תכונה חשובה במיוחד למי שמשחק במשחקים מהירים ותחרותיים.

תגובה מהירה במיוחד של 0.5 מילי-שניות לתמונה חדה וחווית משחק חלקה

תגובה מהירה במיוחד של 0.5 מילי-שניות לתמונה חדה וחווית משחק חלקה

צג Evnia של פיליפס עם Smart MB של 0.5 מילי-שניות מבטל ביעילות מריחה וטשטוש שנובע מתנועה ומספק חזותיות חדה ומדויקת לשיפור חווית המשחק. פעולות של תנועה מהירה ומעברים דרמטיים יוצגו באופן חלק. זו הבחירה הטובה ביותר למתח וריגוש במשחק.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.

  2. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  3. Adobe RGB וכיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976, אזור sRGB של Adobe על בסיס CIE1931, אזור NTSC על בסיס CIE1976.

  4. Smart MBR נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר Smart MBR מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.

  5. Smart MBR או מצב למיטוב משחקים. הפעלת Smart MBR יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.

  6. צג זה שואף לקיימות: מארז הצג עשוי מעד 85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. כל הזכויות שמורות. AMD והלוגו של AMD Arrow, ‏AMD FreeSync™‎ ושילובים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.‎. שמות של מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

  8. ממשק תמיכה ב-NVIDIA®‎ G-SYNC®:‏ DisplayPort‎

  9. חשוב לעדכן את מנהל ההתקן של NVIDIA® G-sync® לגרסה העדכנית ביותר. מידע נוסף מופיע באתר של NVIDIA‏: https://www.nvidia.com/‎

  10. עליך לוודא שהכרטיס הגרפי שברשותך תומך ב-NVIDIA®‎ G-SYNC®‎

  11. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.

  12. המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.