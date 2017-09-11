אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
253V7LDSB/01
Vivid, crisp images, from edge-to-edge
A perfect all around display with stunning images that stretch from edge-to edge, made easy on the eyes, in a compact slim design.
V Line
25 (24.5" / 62.2 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)
מכשיר המוכן ל-HDMI כולל את כל החומרה הדרושה לקליטת אותות HDMI (ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה). כבל HDMI מאפשר שידור אודיו ווידאו דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות AV (לרבות ממירים, נגני DVD, מקלטי A/V ומצלמות וידאו).
SmartContrast היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובודקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בוחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכווננת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.
SmartImage היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון Office, תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים ליישום שבשימוש. SmartImage ממטבת באופן דינמי, בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!
Response time value equal to SmartResponse