SmartConnect עם חיבורי DisplayPort, HDMI ו-VGA

עם מגוון עשיר של אפשרויות קישוריות, צגים אלה של פיליפס מצוידים בחיבורים מרובים כגון VGA, ‏Display Port, מחבר HDMI אוניברסאלי, המאפשרים לך ליהנות מתוכן וידאו ושמע לא דחוס ברזולוציה גבוהה. חיבורי USB מבטיחים שתוכל להעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד ובמקביל לקבל קישוריות גלובלית. אין זה משנה מהו המקור שבו אתה משתמש, תוכל להיות בטוח שצג פיליפס זה יבטיח שהשקעתך לא תתיישן בזמן הקרוב!