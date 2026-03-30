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25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (24.5 אינץ'/62.2 ס"מ באלכסון)
Full HD( 1,920 x 1,080)
בזמן המשחק במשחקי פעולה סוחפים ואינטנסיביים, קצב הרענון המהיר במיוחד של 240 הרץ משפר את חוויית המשחק החלקה במיוחד וללא עיכוב בתצוגה. התצוגה של פיליפס מציירת מחדש את תמונת המסך עד פי 240 בשנייה, באופן יעיל ומהיר יותר מצג סטנדרטי. במיוחד עבור משחקים בקצב מהיר, כגון משחקי יריות בגוף ראשון (FPS) ומשחקי מרוצים, 240 הרץ מאפשרים תנועה מעולה וחזותיות צלולה. עם תצוגת 240 הרץ של פיליפס, רצפי פעולה במשחק נראים ללא רעידות וללא כפילויות. תרגיש שאתה צולל עמוק לתוך המשחק ומתעורר בו לחיים.
צג Evnia של פיליפס עם Smart MB של 0.5 מילי-שניות מבטל ביעילות מריחה וטשטוש שנובע מתנועה ומספק חזותיות חדה ומדויקת לשיפור חווית המשחק. פעולות של תנועה מהירה ומעברים דרמטיים יוצגו באופן חלק. זו הבחירה הטובה ביותר למתח וריגוש במשחק.
זמן כניסה הוא משך הזמן שחולף בין ביצוע פעולה באמצעות התקנים מחוברים עד להופעת התוצאה על המסך. השהיית כניסה נמוכה מקצרת את השהיית הזמן בין הכנסת פקודה מהמכשירים שלך לצג, וכך משפרת בצורה ניכרת במשחקי וידיאו רגישים לרעידות, תכונה חשובה במיוחד למי שמשחק במשחקים מהירים ותחרותיים.
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
Smart MBR נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר Smart MBR מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.
Smart MBR או מצב למיטוב משחקים. הפעלת Smart MBR יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.