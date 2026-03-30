קצב ריענון מהיר במיוחד של 240 הרץ עבור משחקים Lag-free, כמעט ללא עיכוב בתצוגה

בזמן המשחק במשחקי פעולה סוחפים ואינטנסיביים, קצב הרענון המהיר במיוחד של 240 הרץ משפר את חוויית המשחק החלקה במיוחד וללא עיכוב בתצוגה. התצוגה של פיליפס מציירת מחדש את תמונת המסך עד פי 240 בשנייה, באופן יעיל ומהיר יותר מצג סטנדרטי. במיוחד עבור משחקים בקצב מהיר, כגון משחקי יריות בגוף ראשון (FPS) ומשחקי מרוצים, 240 הרץ מאפשרים תנועה מעולה וחזותיות צלולה. עם תצוגת ‏240 הרץ של פיליפס, רצפי פעולה במשחק נראים ללא רעידות וללא כפילויות. תרגיש שאתה צולל עמוק לתוך המשחק ומתעורר בו לחיים.