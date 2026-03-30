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  • חוויית המשחק שלך במלואה
  • חוויית המשחק שלך במלואה
  • חוויית המשחק שלך במלואה
  • חוויית המשחק שלך במלואה
  • חוויית המשחק שלך במלואה
  • Energy Label Europe E
    חוויית המשחק שלך במלואה
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
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Evnia Gaming Monitorצג משחקים ברזולוציית Full HD

25M2N5200P/00

חוויית המשחק שלך במלואה
צג המשחקים שיש לו את הטוב משני העולמות. עם SmartContrast, יחד עם השילוב של טכנולוגיית AMD FreeSync Premium וקצב רענון של 280 הרץ, מוצר זה מבטיח חווית משחק חלקה מבלי להתפשר על הדמיה.
הצג את כל היתרונות

חוויית המשחק שלך במלואה

  • Evnia 5000

  • 25 (24.5 אינץ'/62.2 ס"מ באלכסון)

  • Full HD (1,920‎ x ‎1,080)

AMD FreeSync™ Premium; ללא גזירת מסך (tearing), ללא גמגום (stutter), משחק שוטף

AMD FreeSync™ Premium; ללא גזירת מסך (tearing), ללא גמגום (stutter), משחק שוטף

המשחק אינו צריך להיות פשרה בין משחק מגומגם למסגרות שבורות. AMD FreeSync‎™ של Premium מעניק לגיימרים רציניים חוויית משחק שוטפת, ללא גזירת מסך (tearing) בביצועי שיא. אין פשרות, יש ביטחון במשחק עם קצב רענון גבוה, תיקון לקצב מסגרות נמוך (low framerate compensation) וזמן השהיה נמוך.

קצב רענון פורץ דרך של 280 הרץ עבור חוויית המשחק החלקה ביותר

קצב רענון פורץ דרך של 280 הרץ עבור חוויית המשחק החלקה ביותר

צג Philips Evnia עם 280 הרץ מביא את חוויית המשחק לממדים חדשים. השהיית הכניסה הנמוכה בשילוב עם טכנולוגיית קצב רענון משתנה מעניקות לך יתרון משחק סוחף. בנוסף, לוח זוויות התצוגה הרחבות שלנו עם רזולוציה גבוהה מספק חוויית משחק מציאותית עם דיוק צבעים שאין כמוהו. התמקדות במה שחשוב, מעמד מתכוונן נותן את הנוחות שמגיע לך ו-Flicker-free (ללא הבהוב) מעניק צפייה קלה, כדי להמשיך לשחק ללא חשש לבריאות.

השהיית כניסה נמוכה מפחיתה את השהיית הזמן בין המכשירים לצג

השהיית כניסה נמוכה מפחיתה את השהיית הזמן בין המכשירים לצג

זמן כניסה הוא משך הזמן שחולף בין ביצוע פעולה באמצעות התקנים מחוברים עד להופעת התוצאה על המסך. השהיית כניסה נמוכה מקצרת את השהיית הזמן בין הכנסת פקודה מהמכשירים שלך לצג, וכך משפרת בצורה ניכרת במשחקי וידיאו רגישים לרעידות, תכונה חשובה במיוחד למי שמשחק במשחקים מהירים ותחרותיים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. הרזולוציה המרבית תקפה לקלט DP בלבד.

  3. לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.

  4. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  5. Smart MBR נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר Smart MBR מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.

  6. Smart MBR או מצב למיטוב משחקים. הפעלת Smart MBR יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.

  7. Adobe RGB וכיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976, אזור sRGB של Adobe על בסיס CIE1931, אזור NTSC על בסיס CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. כל הזכויות שמורות. AMD והלוגו של AMD Arrow, ‏AMD FreeSync™‎ ושילובים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.‎. שמות של מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

  9. ממשק תמיכה ב-NVIDIA®‎ G-SYNC®:‏ DisplayPort‎

  10. חשוב לעדכן את מנהל ההתקן של NVIDIA® G-sync® לגרסה העדכנית ביותר. מידע נוסף מופיע באתר של NVIDIA‏: https://www.nvidia.com/‎

  11. עליך לוודא שהכרטיס הגרפי שברשותך תומך ב-NVIDIA®‎ G-SYNC®‎

  12. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.