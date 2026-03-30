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25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (24.5 אינץ'/62.2 ס"מ באלכסון)
Full HD (1,920 x 1,080)
המשחק אינו צריך להיות פשרה בין משחק מגומגם למסגרות שבורות. AMD FreeSync™ של Premium מעניק לגיימרים רציניים חוויית משחק שוטפת, ללא גזירת מסך (tearing) בביצועי שיא. אין פשרות, יש ביטחון במשחק עם קצב רענון גבוה, תיקון לקצב מסגרות נמוך (low framerate compensation) וזמן השהיה נמוך.
צג Philips Evnia עם 280 הרץ מביא את חוויית המשחק לממדים חדשים. השהיית הכניסה הנמוכה בשילוב עם טכנולוגיית קצב רענון משתנה מעניקות לך יתרון משחק סוחף. בנוסף, לוח זוויות התצוגה הרחבות שלנו עם רזולוציה גבוהה מספק חוויית משחק מציאותית עם דיוק צבעים שאין כמוהו. התמקדות במה שחשוב, מעמד מתכוונן נותן את הנוחות שמגיע לך ו-Flicker-free (ללא הבהוב) מעניק צפייה קלה, כדי להמשיך לשחק ללא חשש לבריאות.
זמן כניסה הוא משך הזמן שחולף בין ביצוע פעולה באמצעות התקנים מחוברים עד להופעת התוצאה על המסך. השהיית כניסה נמוכה מקצרת את השהיית הזמן בין הכנסת פקודה מהמכשירים שלך לצג, וכך משפרת בצורה ניכרת במשחקי וידיאו רגישים לרעידות, תכונה חשובה במיוחד למי שמשחק במשחקים מהירים ותחרותיים.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט DP בלבד.
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
Smart MBR נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר Smart MBR מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.
Smart MBR או מצב למיטוב משחקים. הפעלת Smart MBR יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.
Adobe RGB וכיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976, אזור sRGB של Adobe על בסיס CIE1931, אזור NTSC על בסיס CIE1976.
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ממשק תמיכה ב-NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
חשוב לעדכן את מנהל ההתקן של NVIDIA® G-sync® לגרסה העדכנית ביותר. מידע נוסף מופיע באתר של NVIDIA: https://www.nvidia.com/
עליך לוודא שהכרטיס הגרפי שברשותך תומך ב-NVIDIA® G-SYNC®
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