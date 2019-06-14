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צג LCD מקומר ברזולוציית Full HD

271E1SCA/00

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הצג מסדרת E בגודל 27 אינץ' מספק חווייה כלל חושית בעיצוב מסוגנן. חווה תמונות ברזולוציית Full HD חדה ותנועה חלקה עם טכנולוגיית FreeSync של AMD.

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פשוט סוחף

  • סדרה E

  • 27" (68.6 ס"מ)

  • Full HD( 1,920‎ x ‎1,080)

SmartContrast לקבלת פרטים בשחור עשיר

SmartContrast היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובודקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בוחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכווננת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.

תצוגת Full HD‏ 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה

זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. הרמקול יכול להיות מסוג front firing נראה, down firing בלתי נראה, top firing, rear firing וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ

  2. הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI בלבד.

  3. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  4. שטח NTSC על בסיס CIE1976

  5. שטח sRGB על בסיס CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. כל הזכויות שמורות. AMD והלוגו של AMD Arrow, ‏AMD FreeSync™‎ ושילובים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.‎. שמות של מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

  7. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.