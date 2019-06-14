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271E1SCA/00
פשוט סוחף
הצג מסדרת E בגודל 27 אינץ' מספק חווייה כלל חושית בעיצוב מסוגנן. חווה תמונות ברזולוציית Full HD חדה ותנועה חלקה עם טכנולוגיית FreeSync של AMD.
סדרה E
27" (68.6 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
SmartContrast היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובודקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בוחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכווננת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.
איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.
זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. הרמקול יכול להיות מסוג front firing נראה, down firing בלתי נראה, top firing, rear firing וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.
רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI בלבד.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc.. כל הזכויות שמורות. AMD והלוגו של AMD Arrow, AMD FreeSync™ ושילובים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.. שמות של מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.