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הופסק

צג LCD ברזולוציית QHD

272B8QJEB/01

תמונות Crystal-clear

בצע את העבודה הטובה ביותר שלך בעזרת הצג בגודל 27 אינץ' של פיליפס. רזולוציית Crystal-clear Quad HD מספקת לך את המרחב והבהירות כדי שתוכל לבצע את העבודה. תכונות כמו ללא הבהובים ומצב LowBlue מקלים על העיניים בעבודה.

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ביצועים מקסימליים לפרודוקטיביות מרבית

תמונות Crystal-clear

  • סדרה B

  • 27" (68.6 ס"מ)

  • 2560 x ‏1440 ‏(QHD)

תמונות Crystalclear עם Quad HD 2,560x1,440 פיקסלים

תמונות Crystalclear עם Quad HD 2,560x1,440 פיקסלים

המסכים מבית פיליפס מספקים תמונות Crystalclear ו-Quad HD עם 2,560x1,440 או עם 2,560x1,080 פיקסלים. בעזרת לוחות בעלי ביצועים גבוהים, עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה, המתאפשרות באמצעות מקורות פס רחב מאוד, כגון USB-C,‏ Displayport‏, HDMI‏, צגים אלו יעירו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך. מידע מקצועי, מפורט במיוחד, פתרונות CAD-CAM באמצעות יישומים גרפיים או אשף פיננסי שפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים: לכל אלה הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות Crystalclear.

1.074 מיליארד צבעים לדירוג צבעים חלק ולפרטים מדויקים

1.074 מיליארד צבעים לדירוג צבעים חלק ולפרטים מדויקים

תצוגת 10 הסיביות מספקת עומק צבעים עשיר עם 1.074 מיליארד צבעים ומעבד פנימי של 12 סיביות להפקה מחדש של צבעים חלקים וטבעיים ללא דירוג ו-color banding.

טכנולוגיית IPS עם צבעים מלאים וזוויות צפייה רחבות

טכנולוגיית IPS עם צבעים מלאים וזוויות צפייה רחבות

תצוגות IPS משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה מכמעט כל זווית, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2

  3. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  4. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.