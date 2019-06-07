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272E1CA/00
פשוט סוחף
הצג מסדרת E בגודל 27 אינץ' מספק חווייה כלל חושית בעיצוב מסוגנן. חווה תמונות ברזולוציית Full HD חדה ותנועה חלקה עם טכנולוגיית FreeSync של AMD.
סדרה E
27" (68.6 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. הרמקול יכול להיות מסוג front firing נראה, down firing בלתי נראה, top firing, rear firing וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.
עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.
תצוגת ה-VA LED מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות.
רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI או לקלט DP.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc.. כל הזכויות שמורות. AMD והלוגו של AMD Arrow, AMD FreeSync™ ושילובים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.. שמות של מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.