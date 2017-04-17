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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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273V7QDAB/01
תמונות חיות וחדות, מקצה לקצה
צג מושלם לשימושים כלליים עם תצוגה מדהימה שנמתחת מקצה לקצה, מקל על העיניים בעיצוב דק וקומפקטי.
סדרה V
27" (68.6 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
SmartImage היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון Office, תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים ליישום שבשימוש. SmartImage ממטבת באופן דינמי, בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!
בואו לחוות משיפור נוחות וקריאות משופרות בזמן קריאת מסמכים ארוכים ועמוסי טקסט. מצב EasyRead יוצר חוויית צפייה דמוית-נייר העדינה יותר לעיניים על-ידי התאמת הצבעים ורמות הזום של התצוגה, תוך דימוי תחושה של קריאה על נייר אמיתי – ישירות על הצג הדיגיטלי.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI בלבד.
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