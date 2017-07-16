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  • תמונות חיות וחדות, מקצה לקצה
  • תמונות חיות וחדות, מקצה לקצה

הופסק

צג LCD ברזולוציית Full HD

273V7QJAB/01

תמונות חיות וחדות, מקצה לקצה

צג מושלם לשימושים כלליים עם תצוגה מדהימה שנמתחת מקצה לקצה, מקל על העיניים בעיצוב דק וקומפקטי.

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תמונות חיות וחדות, מקצה לקצה

  • סדרה V

  • 27" (68.6 ס"מ)

  • Full HD( 1,920‎ x ‎1,080)

מצב EasyRead לחוויית קריאה כמו מנייר

בואו לחוות משיפור נוחות וקריאות משופרות בזמן קריאת מסמכים ארוכים ועמוסי טקסט. מצב EasyRead יוצר חוויית צפייה דמוית-נייר העדינה יותר לעיניים על-ידי התאמת הצבעים ורמות הזום של התצוגה, תוך דימוי תחושה של קריאה על נייר אמיתי – ישירות על הצג הדיגיטלי.

תושבת VESA מאפשרת גמישות

שוליים דקים למראה חלק

הצגים החדשים של Philips מאופיינים בגבולות צרים במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. תצוגת גבולות ultra-narrow נותנת תחושה של שימוש בצג אחד גדול.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI או לקלט DP.

  3. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse