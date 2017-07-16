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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
273V7QJAB/01
תמונות חיות וחדות, מקצה לקצה
צג מושלם לשימושים כלליים עם תצוגה מדהימה שנמתחת מקצה לקצה, מקל על העיניים בעיצוב דק וקומפקטי.
סדרה V
27" (68.6 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
בואו לחוות משיפור נוחות וקריאות משופרות בזמן קריאת מסמכים ארוכים ועמוסי טקסט. מצב EasyRead יוצר חוויית צפייה דמוית-נייר העדינה יותר לעיניים על-ידי התאמת הצבעים ורמות הזום של התצוגה, תוך דימוי תחושה של קריאה על נייר אמיתי – ישירות על הצג הדיגיטלי.
הצגים החדשים של Philips מאופיינים בגבולות צרים במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. תצוגת גבולות ultra-narrow נותנת תחושה של שימוש בצג אחד גדול.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI או לקלט DP.
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