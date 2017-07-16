מצב EasyRead לחוויית קריאה כמו מנייר

בואו לחוות משיפור נוחות וקריאות משופרות בזמן קריאת מסמכים ארוכים ועמוסי טקסט. מצב EasyRead יוצר חוויית צפייה דמוית-נייר העדינה יותר לעיניים על-ידי התאמת הצבעים ורמות הזום של התצוגה, תוך דימוי תחושה של קריאה על נייר אמיתי – ישירות על הצג הדיגיטלי.