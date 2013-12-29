מראה מינימליסטי הודות ללוח קדמי צר במיוחד

תוך שימוש במסכים מהטכנולוגיה האחרונה, התצוגות החדשות של פיליפס תוכננו בגישה מינימליסטית, על ידי הגבלת העובי של הלוח הקדמי החיצוני לכדי 2.5 מ"מ. ביחד עם פס שחור של כ-9 מ"מ בתוך הלוח הקדמי, המידות הכוללות של הלוח הקדמי מוקטנות באופן משמעותי, דבר המבטיח הסחת דעת מינימלית וגודל צפייה מקסימלי. תצוגת הלוח הקדמי הצר במיוחד מותאמת במיוחד לתצוגות רבות או להצגה בפריסה, כמו במשחקים, בעיצוב גרפי וביישומים מקצועיים; היא מעניקה לך את התחושה של שימוש בתצוגה אחת גדולה.