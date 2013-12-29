אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
274E5QHAW/01
Vibrant images with AH-IPS display
This attractive Philips display with ultra narrow bezel and AH-IPS screen gives you awesome, vibrant color images. Mobile HD link allows you to mirror your Smartphone.
Ultra Narrow Bezel
27" (68.6 cm)
MHL
תוך שימוש במסכים מהטכנולוגיה האחרונה, התצוגות החדשות של פיליפס תוכננו בגישה מינימליסטית, על ידי הגבלת העובי של הלוח הקדמי החיצוני לכדי 2.5 מ"מ. ביחד עם פס שחור של כ-9 מ"מ בתוך הלוח הקדמי, המידות הכוללות של הלוח הקדמי מוקטנות באופן משמעותי, דבר המבטיח הסחת דעת מינימלית וגודל צפייה מקסימלי. תצוגת הלוח הקדמי הצר במיוחד מותאמת במיוחד לתצוגות רבות או להצגה בפריסה, כמו במשחקים, בעיצוב גרפי וביישומים מקצועיים; היא מעניקה לך את התחושה של שימוש בתצוגה אחת גדולה.
TrueVision היא טכנולוגיה קניינית של פיליפס, העושה שימוש באלגוריתם מתקדם לצורך בדיקה ויישור של תצוגת הצג, המעניקה לך את ביצועי התצוגה האולטימטיביים. פיליפס מוודאה כי צגי TrueVision עוזבים את המפעל בכוונון מדויק בהתאם לתהליך, כדי להעניק לך איכות עקבית של צבע ותמונה.
Requires optional MHL certified mobile device and MHL cable. (not included) Please check with your MHL device vendor for compatibility.
Standby/Off energy saving of ErP is not applicable for the MHL charging functionality
"IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.