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276B1/00
סדרה B
27" (68.6 ס"מ)
2560 x 1440 (QHD)
צג זה של פיליפס כולל תחנת עגינה מובנית בחיבור USB Type-C עם אספקת חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המחשב הנייד התואם* שלך בצורה ישירה. חיבור ה-USB-C הדק וההפיך מאפשר עגינה קלה עם כבל יחיד. הפשטות מתקבלת על ידי חיבור כל הציוד ההיקפי כמו מקלדת, עכבר וכבל Ethernet RJ-45 לתחנת העגינה של הצג. אפשר לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המחשב הנייד.
המסכים מבית פיליפס מספקים תמונות Crystalclear ו-Quad HD עם 2,560x1,440 או עם 2,560x1,080 פיקסלים. בעזרת לוחות בעלי ביצועים גבוהים, עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה, המתאפשרות באמצעות מקורות פס רחב מאוד, כגון USB-C, Displayport, HDMI, צגים אלו יעירו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך. מידע מקצועי, מפורט במיוחד, פתרונות CAD-CAM באמצעות יישומים גרפיים או אשף פיננסי שפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים: לכל אלה הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות Crystalclear.
הצג של פיליפס עומד בדרישות הנוחות לעיניים של TUV Rheinland למניעת מאמץ של העין שנגרם עקב שימוש ממושך במחשב. באמצעות אישור הנוחות לעיניים של TUV, הצגים של פיליפס מבטיחים ביטול של הבהקים, מצב low blue, היעדר השתקפויות מפריעות, זווית צפייה רחבה וצמצום הירידה באיכות התמונה מזוויות שונות, ומעמד בעיצוב ארגונומי לחוויית צפיה מושלמת. ככה אפשר לשמור על בריאות העיניים ולשפר את פרודוקטיביות העבודה.
פרסים
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט USB-C, DP או HDMI.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt
פעילויות כגון שיתוף מסך והזרמת וידיאו ואודיו מקוונת מעל האינטרנט יכולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך, רוחב הפס של הרשת וביצועיה, יקבעו את האיכות הכוללת של האודיו והווידיאו.
לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי של USB-C. יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
אם נראה שחיבור ה-Ethernet איטי, היכנס לתפריט OSD ובחר ב-USB 3.0 או בגרסה גבוהה יותר שיכולה לתמוך במהירות LAN של 1G.
דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.