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  • Energy Label Europe A
    Vivid, true-to-life colors
  • Vivid, true-to-life colors
  • Vivid, true-to-life colors
  • Vivid, true-to-life colors
  • Vivid, true-to-life colors
  • Vivid, true-to-life colors
  • Vivid, true-to-life colors
  • Energy Label Europe A
    Vivid, true-to-life colors
  • Vivid, true-to-life colors
  • Vivid, true-to-life colors
  • Vivid, true-to-life colors
  • Vivid, true-to-life colors
  • Vivid, true-to-life colors
  • Vivid, true-to-life colors

הופסק

LCD monitor with Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

Vivid, true-to-life colors
This brilliant wide view display with Ultra Wide-Color offers true-to-life colors wrapped in an elegance-inspired design for a light and fresh face in any home or office.
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in an elegant design

Vivid, true-to-life colors

  • E Line

  • 27" (68.6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ultra Wide-Color מרחיבה את טווח הצבעים לקבלת תמונה חיה

Ultra Wide-Color מרחיבה את טווח הצבעים לקבלת תמונה חיה

טכנולוגיית Ultra Wide-Color מספקת טווח רחב של צבעים לתמונה בהירה יותר.Ultra Wide-Color מרחיבה את "מרחב הצבעים" ומפיקה ירוק טבעי יותר, אדום חי וכחול עמוק יותר. החייה מדיה בידורית, תמונות ואפילו את הפרודוקטיביות והחדר להם צבעים חיים בעזרת טכנולוגייתUltra Wide-Color.

טכנולוגיית PLS לצפייה בצג LED רחב – לדיוק התמונה והצבע

טכנולוגיית PLS לצפייה בצג LED רחב – לדיוק התמונה והצבע

תצוגות PLS משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת שמעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות וכך מאפשרת צפייה בתצוגה מכמעט כל זווית, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות PLS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

תצוגת Full HD‏ 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים

תצוגת Full HD‏ 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. This Philips display is MHL certified. However, in case your MHL device does not connect or work correctly, check with your MHL device FAQ or vendor directly for direction. The policy of your device manufacturer may require you to purchase their brand specific MHL cable or adapter in order to work

  2. Requires optional MHL certified mobile device and MHL cable. (not included) Please check with your MHL device vendor for compatibility.

  3. Standby/Off energy saving of ErP is not applicable for the MHL charging functionality

  4. For complete list of MHL-enabled products refer to www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI cables vary depending on region and models.

  6. Response time value equal to SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122.9%