טכנולוגיית PLS לצפייה בצג LED רחב – לדיוק התמונה והצבע

תצוגות PLS משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת שמעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות וכך מאפשרת צפייה בתצוגה מכמעט כל זווית, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות PLS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.