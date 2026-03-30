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הופסק
276E7QDSW/00
E Line
27" (68.6 cm)
Full HD (1920 x 1080)
טכנולוגיית Ultra Wide-Color מספקת טווח רחב של צבעים לתמונה בהירה יותר.Ultra Wide-Color מרחיבה את "מרחב הצבעים" ומפיקה ירוק טבעי יותר, אדום חי וכחול עמוק יותר. החייה מדיה בידורית, תמונות ואפילו את הפרודוקטיביות והחדר להם צבעים חיים בעזרת טכנולוגייתUltra Wide-Color.
תצוגות PLS משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת שמעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות וכך מאפשרת צפייה בתצוגה מכמעט כל זווית, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות PLS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.
איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.
This Philips display is MHL certified. However, in case your MHL device does not connect or work correctly, check with your MHL device FAQ or vendor directly for direction. The policy of your device manufacturer may require you to purchase their brand specific MHL cable or adapter in order to work
Requires optional MHL certified mobile device and MHL cable. (not included) Please check with your MHL device vendor for compatibility.
Standby/Off energy saving of ErP is not applicable for the MHL charging functionality
For complete list of MHL-enabled products refer to www.mhlconsortiun.org
HDMI cables vary depending on region and models.
Response time value equal to SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122.9%