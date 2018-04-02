אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
276E9QDSB/01
צבעים מהממים, עיצוב אופנתי
הצג מסדרה E של פיליפס כולל עיצוב אופנתי עם ביצועי תמונה יוצאי דופן. צג עם שוליים צרים ברזולוציית Full HD עם Ultra Wide-Color מציג בפניך תמונות נאמנות לחיים. תיהנה מתצוגה מעולה בעיצוב מסוגנן.
סדרה E
27" (68.6 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
טכנולוגיית Ultra Wide-Color מספקת טווח רחב של צבעים לתמונה בהירה יותר.Ultra Wide-Color מרחיבה את "מרחב הצבעים" ומפיקה ירוק טבעי יותר, אדום חי וכחול עמוק יותר. החייה מדיה בידורית, תמונות ואפילו את הפרודוקטיביות והחדר להם צבעים חיים בעזרת טכנולוגייתUltra Wide-Color.
צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.
איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.
פרסים
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI בלבד.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc.. כל הזכויות שמורות. AMD והלוגו של AMD Arrow, AMD FreeSync™ ושילובים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.. שמות של מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.