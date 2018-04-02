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הופסק
276E9QSB/01
Stunning color, stylish design
The Philips E line monitor features stylish design with extraordinary picture performance. A narrow border Full HD display with Ultra Wide-Color brings you to real true-to-life visuals. Enjoy superior viewing in a stylish design.
E Line
27" (68.6 cm)
Full HD (1920 x 1080)
טכנולוגיית Ultra Wide-Color מספקת טווח רחב של צבעים לתמונה בהירה יותר.Ultra Wide-Color מרחיבה את "מרחב הצבעים" ומפיקה ירוק טבעי יותר, אדום חי וכחול עמוק יותר. החייה מדיה בידורית, תמונות ואפילו את הפרודוקטיביות והחדר להם צבעים חיים בעזרת טכנולוגייתUltra Wide-Color.
הצגים החדשים של Philips מאופיינים בגבולות צרים במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. תצוגת גבולות ultra-narrow נותנת תחושה של שימוש בצג אחד גדול.
"IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
Response time value equal to SmartResponse
NTSC Area based on CIE1976
sRGB Area based on CIE 1931
The monitor may look different from feature images.