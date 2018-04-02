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LCD monitor with Ultra Wide-Color

276E9QSB/01

Stunning color, stylish design

The Philips E line monitor features stylish design with extraordinary picture performance. A narrow border Full HD display with Ultra Wide-Color brings you to real true-to-life visuals. Enjoy superior viewing in a stylish design.

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Stunning color, stylish design

  • E Line

  • 27" (68.6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ultra Wide-Color מרחיבה את טווח הצבעים לקבלת תמונה חיה

טכנולוגיית Ultra Wide-Color מספקת טווח רחב של צבעים לתמונה בהירה יותר.Ultra Wide-Color מרחיבה את "מרחב הצבעים" ומפיקה ירוק טבעי יותר, אדום חי וכחול עמוק יותר. החייה מדיה בידורית, תמונות ואפילו את הפרודוקטיביות והחדר להם צבעים חיים בעזרת טכנולוגייתUltra Wide-Color.

מצב EasyRead לחוויית קריאה כמו מנייר

שוליים דקים למראה חלק

הצגים החדשים של Philips מאופיינים בגבולות צרים במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. תצוגת גבולות ultra-narrow נותנת תחושה של שימוש בצג אחד גדול.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

  2. Response time value equal to SmartResponse

  3. NTSC Area based on CIE1976

  4. sRGB Area based on CIE 1931

  5. The monitor may look different from feature images.