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27B1N3800/00
סדרה 3000
27" (68.6 ס"מ)
3840 x 2160 (4K UHD)
תצוגות IPS משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה מכמעט כל זווית, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.
The 10-bit display delivers rich color depth with 1.074 billion colors and 12-bit internal processing for re-creating smooth, natural colors without gradations and color banding.
הצגים של Philips משתמשים בפנלים בעלי ביצועים גבוהים כדי לספק תמונות ברזולוציית UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) בין שאתה זקוק לתמונות מקצועיות, מפורטות במיוחד לצורך פתרונות CAD, אפליקציות גרפיות 3D או לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
שטח sRGB על בסיס CIE1931, שטח NTSC על בסיס CIE1976
ברזולוציה מרבית של 3840x2160 עומק צבע 10 bit ניתן להשיג רק ב-60Hz עם חיבור DisplayPort. למידע נוסף, יש לעיין במדריך למשתמש.
דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.
המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.
הכבל/ים המצורפים למוצר עשויים להשתנות בסוגם, בכמותם ובמפרט שלהם, בהתאם לדרישות הספציפיות של המדינה או האזור.