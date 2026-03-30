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  • השגרה הופכת לפשוטה
  • השגרה הופכת לפשוטה
  • השגרה הופכת לפשוטה
  • השגרה הופכת לפשוטה
  • Energy Label Europe E
    השגרה הופכת לפשוטה
  • השגרה הופכת לפשוטה
  • השגרה הופכת לפשוטה
  • השגרה הופכת לפשוטה
  • השגרה הופכת לפשוטה
  • השגרה הופכת לפשוטה
  • השגרה הופכת לפשוטה

Business monitorצג 4K‏ אולטרה HD

27B1N3800/00

השגרה הופכת לפשוטה
צג 27 אינץ' מציג תמונה מרהיבה ברזולוציית 4K עם טווח צבעים של 1.074 מיליארד. עם קישוריות DisplayPort ולוח IPS, זה הפתרון המקיף לכל מה שצריך בחלל העבודה שלך.
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השגרה הופכת לפשוטה

  • סדרה 3000

  • 27" (68.6 ס"מ)

  • 3840 x ‏2160 ‏(4K UHD)

טכנולוגיית IPS עם צבעים מלאים וזוויות צפייה רחבות

טכנולוגיית IPS עם צבעים מלאים וזוויות צפייה רחבות

תצוגות IPS משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה מכמעט כל זווית, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

1.074 billion colors for smooth color gradations and detail

1.074 billion colors for smooth color gradations and detail

The 10-bit display delivers rich color depth with 1.074 billion colors and 12-bit internal processing for re-creating smooth, natural colors without gradations and color banding.

רזולוציית UltraClear 4K UHD (3,840x2,160) מבטיחה דיוק

רזולוציית UltraClear 4K UHD (3,840x2,160) מבטיחה דיוק

הצגים של Philips משתמשים בפנלים בעלי ביצועים גבוהים כדי לספק תמונות ברזולוציית UltraClear, 4K UHD ‏(3840 x ‏2160) בין שאתה זקוק לתמונות מקצועיות, מפורטות במיוחד לצורך פתרונות CAD, אפליקציות גרפיות 3D או לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  3. שטח sRGB על בסיס CIE1931, שטח NTSC על בסיס CIE1976

  4. ברזולוציה מרבית של 3840x2160 עומק צבע 10 bit ניתן להשיג רק ב-60Hz עם חיבור DisplayPort. למידע נוסף, יש לעיין במדריך למשתמש.

  5. דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.

  6. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.

  7. המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.

  8. הכבל/ים המצורפים למוצר עשויים להשתנות בסוגם, בכמותם ובמפרט שלהם, בהתאם לדרישות הספציפיות של המדינה או האזור.