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Monitorצג LCD ברזולוציית Full HD

27E1N1100A/01

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צג זה מביא לך חוויית פרודוקטיביות באיכות Full HD. הוא מצויד בתכונות חיוניות למקום העבודה, כגון מצב LowBlue להגנה על העיניים, טכנולוגיית תצוגה רחבה IPS LED לתמונה באיכות גבוהה ו-MPRT של מילי-שנייה אחת (1ms) לגרפיקה חדה במיוחד.
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  • סדרה 1000

  • 27" (68.6 ס"מ)

  • Full HD (1,920‎ x ‎1,080)

קצב רענון של 120 הרץ לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד

קצב רענון של 120 הרץ לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד

אתה משתתף במשחק תחרותי אינטנסיבי. אתה מבקש תצוגה עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. התצוגה של פיליפס חוזרת ומציירת את תמונת המסך עד 120 פעמים בשנייה, במהירות אפקטיבית גבוהה מתצוגה רגילה. קצב פריימים (מסגרות) אטי יותר גורם לאויבים להיראות כאילו קופצים מנקודה לנקודה על המסך, דבר ההופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 120 הרץ, אתה מקבל על המסך את התמונות הקריטיות החסרות, המראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי שתוכל לפגוע בו בקלות. בזכות השהיית כניסה נמוכה ביותר (ultra low input lag) וללא גזירת מסך (screen tearing), תצוגת פיליפס זו היא השותף המשולם שלך למשחקים.

טכנולוגיית IPS לצפייה בצג LED רחב – לדיוק התמונה והצבע

טכנולוגיית IPS לצפייה בצג LED רחב – לדיוק התמונה והצבע

צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

תצוגת Full HD‏ 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים

תצוגת Full HD‏ 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD 1,920 x 1,080 משופרת. הודות ל-Full HD, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. כיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976, אזור sRGB של Adobe על בסיס CIE1931, אזור NTSC ואזור RGB של Adobe על בסיס CIE1976

  2. לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.

  3. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  4. MPRT נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר MPRT מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.

  5. MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.

  6. המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.

  7. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.