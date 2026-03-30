קצב רענון של 120 הרץ לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד

אתה משתתף במשחק תחרותי אינטנסיבי. אתה מבקש תצוגה עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. התצוגה של פיליפס חוזרת ומציירת את תמונת המסך עד 120 פעמים בשנייה, במהירות אפקטיבית גבוהה מתצוגה רגילה. קצב פריימים (מסגרות) אטי יותר גורם לאויבים להיראות כאילו קופצים מנקודה לנקודה על המסך, דבר ההופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 120 הרץ, אתה מקבל על המסך את התמונות הקריטיות החסרות, המראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי שתוכל לפגוע בו בקלות. בזכות השהיית כניסה נמוכה ביותר (ultra low input lag) וללא גזירת מסך (screen tearing), תצוגת פיליפס זו היא השותף המשולם שלך למשחקים.