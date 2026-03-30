מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • Energy Label Europe E
    שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C
  • שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C
  • שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C
  • שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C
  • שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C
  • שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C
  • Energy Label Europe E
    שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C
  • שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C
  • שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C
  • שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C
  • שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C
  • שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C

Monitorתצוגת HD LCD מלאה

27E1N1300A/01

שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C
צג זה נועד להשאיר אותך מחובר. עם תכונות כמו USB-C 3.2 עם אספקת חשמל, משתמשים יכולים לטעון את ההתקן המקושר שלהם ולעבוד בצורה חלקה, והכל עם כבל אחד. בנוסף, כבל יחיד הופך את מקום העבודה לנקי ומסודר יותר.
הצג את כל היתרונות

שפר את הפרודוקטיביות עם קישוריות USB-C

  • סדרה 1000

  • 27" (68.6 ס"מ)

  • Full HD( 1,920‎ x ‎1,080)

קצב רענון של 100Hz לקבלת תמונות חלקות במיוחד

קצב רענון של 100Hz לקבלת תמונות חלקות במיוחד

צג זה של פיליפס מרענן את תמונת המסך עד 100 פעמים בשנייה, מה שהופך את הצג למהיר הרבה יותר מתצוגה רגילה. עם קצב פריימים של 100 הרץ, השחקנים יכולים למצוא את התמונות הקריטיות על המסך שמראות את תנועת האויב בתנועה חלקה במיוחד, כך שניתן יהיה להגיע אליהן בקלות.

תגובה מהירה של 1 מילי-שניות (MPRT) לתמונה חדה ומשחק חלק

תגובה מהירה של 1 מילי-שניות (MPRT) לתמונה חדה ומשחק חלק

MPRT (זמן תגובה של תנועה בתמונה) הוא דרך אינטואיטיבית יותר לתיאור זמן התגובה, המתייחס באופן ישיר למשך הזמן שחולף מהרגע שבו רואים רעש מטושטש עד לקבלת תמונה נקיה וחדה. צג המשחקים של פיליפס עם 1 מילי-שניות MPRT מבטל בפועל את המריחות והטשטוש במסך, ומספק תמונות חדות ומדויקות יותר לשיפור חוויית המשחק. הבחירה הטובה ביותר למשחק מלהיב ורגיש-לרעידות.

יש לחבר את המחשב הנייד באמצעות כבל USB-C יחיד

יש לחבר את המחשב הנייד באמצעות כבל USB-C יחיד

צג זה של פיליפס כולל חיבור USB Type-C עם אספקת חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור ה-USB-C הדק וההפיך מאפשר חיבור קל בכבל יחיד. אפשר גם לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI בלבד.

  3. לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.

  4. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  5. MPRT נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר MPRT מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.

  6. MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.

  7. לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי של USB-C. יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או לפנות ליצרן לקבלת פרטים.

  8. לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt

  9. המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.

  10. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.