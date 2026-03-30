קצב רענון של 100Hz לקבלת תמונות חלקות במיוחד

צג זה של פיליפס מרענן את תמונת המסך עד 100 פעמים בשנייה, מה שהופך את הצג למהיר הרבה יותר מתצוגה רגילה. עם קצב פריימים של 100 הרץ, השחקנים יכולים למצוא את התמונות הקריטיות על המסך שמראות את תנועת האויב בתנועה חלקה במיוחד, כך שניתן יהיה להגיע אליהן בקלות.