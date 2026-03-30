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27E1N1300A/01
סדרה 1000
27" (68.6 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
צג זה של פיליפס מרענן את תמונת המסך עד 100 פעמים בשנייה, מה שהופך את הצג למהיר הרבה יותר מתצוגה רגילה. עם קצב פריימים של 100 הרץ, השחקנים יכולים למצוא את התמונות הקריטיות על המסך שמראות את תנועת האויב בתנועה חלקה במיוחד, כך שניתן יהיה להגיע אליהן בקלות.
MPRT (זמן תגובה של תנועה בתמונה) הוא דרך אינטואיטיבית יותר לתיאור זמן התגובה, המתייחס באופן ישיר למשך הזמן שחולף מהרגע שבו רואים רעש מטושטש עד לקבלת תמונה נקיה וחדה. צג המשחקים של פיליפס עם 1 מילי-שניות MPRT מבטל בפועל את המריחות והטשטוש במסך, ומספק תמונות חדות ומדויקות יותר לשיפור חוויית המשחק. הבחירה הטובה ביותר למשחק מלהיב ורגיש-לרעידות.
צג זה של פיליפס כולל חיבור USB Type-C עם אספקת חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור ה-USB-C הדק וההפיך מאפשר חיבור קל בכבל יחיד. אפשר גם לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI בלבד.
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
MPRT נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר MPRT מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.
MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.
לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי של USB-C. יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt
המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.