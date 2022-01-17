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27E1N3300A/00
חיבור פשוט יותר עם USB-C.
הצג הרב-תכליתי בעל USB-C של Philips מציע התקנה ללא בלגן. באמצעות כבל אחד בלבד, אפשר לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה, להעביר נתונים ולטעון את המחשב הנייד שלך. רכזת אמיתית לאנשי מקצוע ניידים.
סדרה 3000
27" (68.6 ס"מ)
Full HD( 1,920 x 1,080)
צג זה של פיליפס כולל חיבור USB Type-C עם אספקת חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור ה-USB-C הדק וההפיך מאפשר חיבור קל בכבל יחיד. אפשר גם לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.
אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות הצג החדש מבית פיליפס זה לא צריך להיות המצב. באמצעות טכנולוגיית FreeSync™ של AMD תקבל ביצועים זורמים ללא ארטיפקט, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק וזמן תגובה מהיר במיוחד.
MPRT (זמן תגובה של תנועה בתמונה) הוא דרך אינטואיטיבית יותר לתיאור זמן התגובה, המתייחס באופן ישיר למשך הזמן שחולף מהרגע שבו רואים רעש מטושטש עד לקבלת תמונה נקיה וחדה. צג המשחקים של פיליפס עם 1 מילי-שניות MPRT מבטל בפועל את המריחות והטשטוש במסך, ומספק תמונות חדות ומדויקות יותר לשיפור חוויית המשחק. הבחירה הטובה ביותר למשחק מלהיב ורגיש-לרעידות.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI בלבד.
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
MPRT נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר MPRT מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.
MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
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לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי של USB-C. יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt
ייתכן שהמסך ייראה שונה מהתמונות המציגות את התכונות.