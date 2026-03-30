תמונות Crystalclear עם Quad HD 2,560x1,440 פיקסלים

מסכים אלו מבית Philips מספקים תמונות Crystalclear ו-Quad HD עם 2560x1440 פיקסלים. בעזרת לוחות בעלי ביצועים גבוהים, עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה, המתאפשרות באמצעות מקורות פס רחב מאוד, צגים אלו יעירו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלכם. מידע מקצועי, מפורט במיוחד, פתרונות CAD-CAM באמצעות יישומים גרפיים או אשף פיננסי שפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים: לכל אלה הצגים של Philips יעניקו תמונות Crystalclear.