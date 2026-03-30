מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • Monitor צג Quad HD
    מעוצב לדיוק מוחלט
  • מעוצב לדיוק מוחלט
  • מעוצב לדיוק מוחלט
  • מעוצב לדיוק מוחלט
  • מעוצב לדיוק מוחלט
  • Monitor צג Quad HD
    מעוצב לדיוק מוחלט
  • מעוצב לדיוק מוחלט
  • מעוצב לדיוק מוחלט
  • מעוצב לדיוק מוחלט
  • מעוצב לדיוק מוחלט

Monitorצג Quad HD

27E2N2500/00

מעוצב לדיוק מוחלט
צג זה מלא בתכונות שיעזרו לך לעבוד בדיוק מוחלט. רזולוציית Quad HD, עם קצב רענון של 120 הרץ ו-1 מילי-שניות MPRT, הוא מציג תמונה מפורטת ברזולוציה מצוינת.
הצג את כל היתרונות

מעוצב לדיוק מוחלט

  • סדרה 2000

  • 27" (68.6 ס"מ)

  • 2560 x ‏1440 ‏(Quad HD)

טכנולוגיית IPS לצפייה בצג LED רחב – לדיוק התמונה והצבע

טכנולוגיית IPS לצפייה בצג LED רחב – לדיוק התמונה והצבע

צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

תמונות Crystalclear עם Quad HD 2,560x1,440 פיקסלים

תמונות Crystalclear עם Quad HD 2,560x1,440 פיקסלים

מסכים אלו מבית Philips מספקים תמונות Crystalclear ו-Quad HD עם 2560x1440 פיקסלים. בעזרת לוחות בעלי ביצועים גבוהים, עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה, המתאפשרות באמצעות מקורות פס רחב מאוד, צגים אלו יעירו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלכם. מידע מקצועי, מפורט במיוחד, פתרונות CAD-CAM באמצעות יישומים גרפיים או אשף פיננסי שפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים: לכל אלה הצגים של Philips יעניקו תמונות Crystalclear.

SmartContrast לקבלת פרטים בשחור עמוק

SmartContrast לקבלת פרטים בשחור עמוק

SmartContrast היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובודקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בוחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכווננת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  2. MPRT נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר MPRT מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.

  3. MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.

  4. המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.

  5. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.