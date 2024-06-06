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  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • תווית של דרגת יעילות האנרגיה
    להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
  • להרחיב את אופקי המשחק שלך
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Gaming Monitorצג משחקים ברזולוציית Full HD

27M2N3200S/01

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צג VA מהיר מאפשר לכם לשחק עם דיוק ומהירות אולטימטיביים ב-180 הרץ. עם תמונה חדה באיכות HDR, מסגרת מקומרת, ורזולוציית Quad HD מובטחת, צג זה מביא לכם חוויית משחק היקפית מצוינת.

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  • Evnia 3000

  • 27 אינץ' (68.5 ס"מ)

  • Full HD (1,920‎ x ‎1,080)

קצב רענון של 180Hz לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד

קצב רענון של 180Hz לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד

אתה משתתף במשחק תחרותי אינטנסיבי. אתה דורש צג עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. הצג הזה חוזר ומצייר את תמונת המסך עד 180 פעמים בשנייה, במהירות אפקטיבית גבוהה מצג רגיל. בקצב הפריימים (מסגרות) המואט נדמה שהאויבים קופצים מנקודה לנקודה על המסך, וזה הופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 180 הרץ, המסך מציג את התמונות הקריטיות החסרות, שמראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי לאפשר לפגוע בו בקלות. בזכות השהיית כניסה נמוכה ביותר (ultra low input lag) וללא גזירת מסך (screen tearing), צג פיליפס הזה הוא השותף המושלם למשחקים.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

לוח IPS מהיר: למשחק מהיר וחד ביותר

לוח IPS מהיר: למשחק מהיר וחד ביותר

תכונה זו עוצבה למהלך משחק עמוס אקשן. לא רק שהיא מפיקה חוויית משחק נטולת טשטושים, היא גם מתחברת היטב עם קצב פריימים גבוה לתמונה החדה והטובה ביותר, באחריות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI או לקלט DP.

  2. לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.

  3. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  4. Smart MBR נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר Smart MBR מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.

  5. Smart MBR או מצב למיטוב משחקים. הפעלת Smart MBR יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.

  6. שטח sRGB על בסיס CIE1931

  7. כיסוי RGB ו- DCI-P של Adobe על בסיס CIE1976

  8. צג זה נוצר בשאיפה לקיימות: רגלי המעמד עשויות עם 35% פלסטיק ממוחזר ותושבת הצג עשויה מ-85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש הצרכן.

  9. ייתכן שהמסך ייראה שונה מהתמונות המציגות את התכונות.