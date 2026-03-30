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27M2N3500NF/00
Evnia 3000
27 אינץ' (68.5 ס"מ)
2560 x 1440 (Quad HD)
You play intense, competitive gaming. You demand display with lag free, ultra-smooth images. This Philips display redraws the screen image up-to 144 times per second, effectively 2.4x faster than a standard display. A lower frame rate can make enemies appear to jump from spot to spot on the screen, making them difficult targets to hit. With 144Hz frame rate, you get those critical missing images on the screen which shows enemy movement in ultra-smooth motion so you can easily target them. With ultra-low input lag and no screen tearing, this Philips display is your perfect gaming partner
זמן כניסה הוא משך הזמן שחולף בין ביצוע פעולה באמצעות התקנים מחוברים עד להופעת התוצאה על המסך. השהיית כניסה נמוכה מקצרת את השהיית הזמן בין הכנסת פקודה מהמכשירים שלך לצג, וכך משפרת בצורה ניכרת במשחקי וידיאו רגישים לרעידות, תכונה חשובה במיוחד למי שמשחק במשחקים מהירים ותחרותיים.
צג Evnia של פיליפס עם Smart MB של 0.5 מילי-שניות מבטל ביעילות מריחה וטשטוש שנובע מתנועה ומספק חזותיות חדה ומדויקת לשיפור חווית המשחק. פעולות של תנועה מהירה ומעברים דרמטיים יוצגו באופן חלק. זו הבחירה הטובה ביותר למתח וריגוש במשחק.
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
Adobe RGB וכיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976, אזור sRGB של Adobe על בסיס CIE1931, אזור NTSC על בסיס CIE1976.
Smart MBR נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר Smart MBR מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות
Smart MBR או מצב למיטוב משחקים. הפעלת Smart MBR יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים
צג זה שואף לקיימות: מארז הצג עשוי מעד 85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש.
המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.