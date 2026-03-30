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27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27 אינץ' (68.5 ס"מ)
2560 x 1440 (Quad HD)
בעת משחק במשחקי הפעולה האינטנסיביים והמעניינים ביותר, Philips Evnia מציע קצב רענון של 260 הרץ הניתן להמהרה, שמשפר חוויית משחק חלקה במיוחד וללא השהיה. במיוחד למשחקים בקצב מהיר כמו משחקי FPS ומירוצים, הוא מספק תנועה מעולה ותצוגה ברורה. הוא לחוות היסחפות עמוקה יותר והרגשה של חיים במשחק.
זמן כניסה הוא משך הזמן שחולף בין ביצוע פעולה באמצעות התקנים מחוברים עד להופעת התוצאה על המסך. השהיית כניסה נמוכה מקצרת את השהיית הזמן בין הכנסת פקודה מהמכשירים שלך לצג, וכך משפרת בצורה ניכרת במשחקי וידיאו רגישים לרעידות, תכונה חשובה במיוחד למי שמשחק במשחקים מהירים ותחרותיים.
צג של פיליפס עם Smart MBR של 0.3 מילי-שניות מבטל ביעילות מריחה וטשטוש שנובע מתנועה ומספק חזותיות חדה ומדויקת לשיפור חווית המשחק. פעולות של תנועה מהירה ומעברים דרמטיים יוצגו באופן חלק. זו הבחירה הטובה ביותר למתח וריגוש במשחק.
פרסים
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט DP בלבד.
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
Adobe RGB וכיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976, אזור sRGB של Adobe על בסיס CIE1931, אזור NTSC על בסיס CIE1976.
צבעי הצג: ניתן להגיע ל-10bits באמצעות DP ב-200 הרץ עם רזולוציית QHD
פונקציית ההמהרה (overclock) מגבירה את קצב הרענון הטבעי, אבל קיימים סיכונים הקשורים אליה. אם המסך מציג תצוגה חריגה לאחר האתחול, יש לכבות את הגדרת Overclock בתפריט ה-OSD של הצג.
Smart MBR נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר Smart MBR מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות
Smart MBR או מצב למיטוב משחקים. הפעלת Smart MBR יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים
צג זה נוצר בשאיפה לקיימות: רגלי המעמד ומחזיק האוזניות עשויות עם 35% פלסטיק ממוחזר ותושבת הצג עשויה מ-85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש הצרכן.
לא ניתן להפעיל את Stark ShadowBoost בזמן שהשהיית כניסה נמוכה מופעלת.
המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.