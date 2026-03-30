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Evnia Fast IPS Gaming monitorצג משחקים ברזולוציית Quad HD

27M2N3501PA/00

2 פרסים

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צג IPS מהיר זה בגודל 27 אינץ’ מספק תמונה חדה לגיימינג. עם קצב רענון של 260 הרץ הניתן להמהרה ו-Smart MBR של 0.3 מילי-שניות, תוכלו ליהנות מתמונה ברורה וחוויית גיימינג כוללת באיכות גבוהה.
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  • Evnia 3000

  • 27 אינץ' (68.5 ס"מ)

  • 2560 x ‏1440 ‏(Quad HD)

קצב ריענון מהיר במיוחד של 260 הרץ עבור משחק כמעט ללא השהיה

קצב ריענון מהיר במיוחד של 260 הרץ עבור משחק כמעט ללא השהיה

בעת משחק במשחקי הפעולה האינטנסיביים והמעניינים ביותר, Philips Evnia מציע קצב רענון של 260 הרץ הניתן להמהרה, שמשפר חוויית משחק חלקה במיוחד וללא השהיה. במיוחד למשחקים בקצב מהיר כמו משחקי FPS ומירוצים, הוא מספק תנועה מעולה ותצוגה ברורה. הוא לחוות היסחפות עמוקה יותר והרגשה של חיים במשחק.

השהיית כניסה נמוכה מפחיתה את השהיית הזמן בין המכשירים לצג

השהיית כניסה נמוכה מפחיתה את השהיית הזמן בין המכשירים לצג

זמן כניסה הוא משך הזמן שחולף בין ביצוע פעולה באמצעות התקנים מחוברים עד להופעת התוצאה על המסך. השהיית כניסה נמוכה מקצרת את השהיית הזמן בין הכנסת פקודה מהמכשירים שלך לצג, וכך משפרת בצורה ניכרת במשחקי וידיאו רגישים לרעידות, תכונה חשובה במיוחד למי שמשחק במשחקים מהירים ותחרותיים.

תגובה מהירה במיוחד של 0.3 מילי-שניות לתמונה חדה וחווית משחק חלקה

תגובה מהירה במיוחד של 0.3 מילי-שניות לתמונה חדה וחווית משחק חלקה

צג של פיליפס עם Smart MBR של 0.3 מילי-שניות מבטל ביעילות מריחה וטשטוש שנובע מתנועה ומספק חזותיות חדה ומדויקת לשיפור חווית המשחק. פעולות של תנועה מהירה ומעברים דרמטיים יוצגו באופן חלק. זו הבחירה הטובה ביותר למתח וריגוש במשחק.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64
הסתייגויות

  1. הרזולוציה המרבית תקפה לקלט DP בלבד.

  2. לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.

  3. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  4. Adobe RGB וכיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976, אזור sRGB של Adobe על בסיס CIE1931, אזור NTSC על בסיס CIE1976.

  5. צבעי הצג: ניתן להגיע ל-10bits באמצעות DP ב-200 הרץ עם רזולוציית QHD

  6. פונקציית ההמהרה (overclock) מגבירה את קצב הרענון הטבעי, אבל קיימים סיכונים הקשורים אליה. אם המסך מציג תצוגה חריגה לאחר האתחול, יש לכבות את הגדרת Overclock בתפריט ה-OSD של הצג.

  7. Smart MBR נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר Smart MBR מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות

  8. Smart MBR או מצב למיטוב משחקים. הפעלת Smart MBR יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים

  9. צג זה נוצר בשאיפה לקיימות: רגלי המעמד ומחזיק האוזניות עשויות עם 35% פלסטיק ממוחזר ותושבת הצג עשויה מ-85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש הצרכן.

  10. לא ניתן להפעיל את Stark ShadowBoost בזמן שהשהיית כניסה נמוכה מופעלת.

  11. המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.

  12. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.