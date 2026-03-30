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Evnia Fast IPS Gaming monitorצג משחקים של MODE ברזולוציית DUAL

27M2N3800A/00

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שדרגו את הגיימינג שלכם לרמה הבאה עם המצב הכפול של צג Evnia זה. החליפו באופן חלק בין 3840 x ‏2160 ב-160 הרץ לבין 1920 x ‏1080 ב-320 הרץ בלחיצה פשוטה לגיוון וביצועים ללא תחרות.
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  • Evnia 3000

  • 27 אינץ' (68.5 ס"מ)

  • 3840 x ‏2160 ‏(4K UHD)

  • Full HD (1,920‎ x ‎1,080)

מצב כפול: הגמישות להתאים את מהלך המשחק

מצב כפול: הגמישות להתאים את מהלך המשחק

בואו ליהנות משני העולמות עם מצב כפול. עברו באופן חלק בין רזולוציה של 2160‎ x 3840 ב-160 הרץ לתמונה ברורה באופן מדהים ורזולוציה של 1080‎ x 1920 ב-320 הרץ למהלך משחק חלק במיוחד. בין אם אתם מחפשים אלמנטים ויזואליים עוצרי נשימה או פעולה במהירות גבוהה, צג זה מתאים את עצמו לצרכים שלכם בשנייה אחת.

קצב רענון של 320 הרץ לתמונה חלקה וחדה במיוחד

קצב רענון של 320 הרץ לתמונה חלקה וחדה במיוחד

קבלו את היתרון האולטימטיבי לגיימינג תחרותי עם צג Philips Evnia. הצג מיועד לגיימרים שדורשים תמונה חלקה במיוחד ללא השהייה, והוא מציג קצב רענון של 320 הרץ – מהיר בהרבה מתצוגה סטנדרטית. תגידו שלום לירידות מתסכלות בקצב הפריימים, שגורמים לאויבים להופיע על המסך באופן לא צפוי. עם תצוגה בעלת ביצועים, תראו כל תנועה חשובה באופן חלק במיוחד, ותקבלו את הדיוק והצלילות כדי להישאר צעד אחד לפני התחרות, ולדעת שתפגעו מדויק בכל ירייה.

תגובה מהירה במיוחד של 0.5 מילי-שניות לתמונה חדה וחווית משחק חלקה

תגובה מהירה במיוחד של 0.5 מילי-שניות לתמונה חדה וחווית משחק חלקה

צג Evnia של פיליפס עם Smart MB של 0.5 מילי-שניות מבטל ביעילות מריחה וטשטוש שנובע מתנועה ומספק חזותיות חדה ומדויקת לשיפור חווית המשחק. פעולות של תנועה מהירה ומעברים דרמטיים יוצגו באופן חלק. זו הבחירה הטובה ביותר למתח וריגוש במשחק.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. Adobe RGB וכיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976, אזור sRGB של Adobe על בסיס CIE1931, אזור NTSC על בסיס CIE1976.

  3. לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.

  4. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  5. Smart MBR נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר Smart MBR מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.

  6. Smart MBR או מצב למיטוב משחקים. הפעלת Smart MBR יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.

  7. שים לב שתכונת השהיית הכניסה הנמוכה מופעלת באופן קבוע ולא ניתן לכבות אותה.

  8. צג זה נוצר בשאיפה לקיימות: רגלי המעמד ומחזיק האוזניות עשויות עם 35% פלסטיק ממוחזר ותושבת הצג עשויה מ-85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש הצרכן.

  9. ממשק תמיכה ב-NVIDIA®‎ G-SYNC®:‏ DisplayPort‎.

  10. חשוב לעדכן את מנהל ההתקן של NVIDIA® G-sync® לגרסה העדכנית ביותר. מידע נוסף מופיע באתר של NVIDIA‏: https://www.nvidia.com/‎

  11. עליך לוודא שהכרטיס הגרפי שברשותך תומך ב-NVIDIA®‎ G-SYNC®‎.

  12. המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.

  13. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.