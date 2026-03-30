מצב כפול: הגמישות להתאים את מהלך המשחק

בואו ליהנות משני העולמות עם מצב כפול. עברו באופן חלק בין רזולוציה של 2160‎ x 3840 ב-160 הרץ לתמונה ברורה באופן מדהים ורזולוציה של 1080‎ x 1920 ב-320 הרץ למהלך משחק חלק במיוחד. בין אם אתם מחפשים אלמנטים ויזואליים עוצרי נשימה או פעולה במהירות גבוהה, צג זה מתאים את עצמו לצרכים שלכם בשנייה אחת.