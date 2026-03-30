תמונות Crystalclear עם Quad HD 2,560x1,440 פיקסלים

המסכים מבית פיליפס מספקים תמונות Crystalclear ו-Quad HD עם 2,560x1,440 או עם 2,560x1,080 פיקסלים. בעזרת לוחות בעלי ביצועים גבוהים, עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה, המתאפשרות באמצעות מקורות פס רחב מאוד, צגים אלו יעירו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך. מידע מקצועי, מפורט במיוחד, פתרונות CAD-CAM באמצעות יישומים גרפיים או אשף פיננסי שפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים: לכל אלה הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות Crystalclear.