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27M2N8500/01
Evnia 8000
26.5 אינץ' (67.3 ס"מ)
2560 x 1440 (Quad HD)
הכינו את עצמכם למשחק בקצב של עד 360Hz עם הגדרת תמונה נלווית שתיצור אפקט וואו! השיגו יעדים והגיעו למטרות מהר יותר וגם, ברור, עם בהירות עוצרת נשימה: המשחקים ייראו ברורים וחדים כשאתם עפים בין הרמות וטסים בין הסצנות.
הגנו על הצבעים האמיתיים של צג ה-QD-OLED שלכם מפני דהייה לאורך זמן. כדי להאריך את חיי הצג, ציידנו את הצג במגן גרפן מובנה ששומר על הצג בטמפרטורה נמוכה. הגרפן שומר על שלמות התצוגה באמצעות פיזור אחיד של החום שנוצר מהאור הכחול הנפלט מהמסך וקירור יעיל יותר מאשר גרפיט. עבור גיימרים, המשמעות היא שתוכלו לשחק בביטחון ובידיעה שהצבעים במשחק שלכם יישארו מושלמים עד רמת הפיקסל.
המסכים מבית פיליפס מספקים תמונות Crystalclear ו-Quad HD עם 2,560x1,440 או עם 2,560x1,080 פיקסלים. בעזרת לוחות בעלי ביצועים גבוהים, עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה, המתאפשרות באמצעות מקורות פס רחב מאוד, צגים אלו יעירו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך. מידע מקצועי, מפורט במיוחד, פתרונות CAD-CAM באמצעות יישומים גרפיים או אשף פיננסי שפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים: לכל אלה הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות Crystalclear.
פרסים
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse. תבנית המדידה היא קו אופקי אחד.
כיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976, אזור sRGB של Adobe על בסיס CIE1931, אזור NTSC ואזור RGB של Adobe על בסיס CIE1976.
פיקסלים פעילים: 2560 (אופקי) x 1440 (אנכי). מספר הפיקסלים הכולל: 2576 (אופקי) x 1456 (אנכי); פיקסלים נוספים בכל צד, מרחב שמור לתזוזת פיקסלים.
היחס בין האור הנפלט מהצג בטווח של 415 - 455 ננומטר לאור הנפלט מהצג בטווח של 400 - 500 ננומטר יהיה פחות מ-50%.
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.
צג זה שואף לקיימות: הבסיס עשוי מ-35% פלסטיק ממוחזר.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.
המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.
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ממשק תמיכה ב-NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
חשוב לעדכן את מנהל ההתקן של NVIDIA® G-sync® לגרסה העדכנית ביותר. מידע נוסף מופיע באתר של NVIDIA: https://www.nvidia.com/
עליך לוודא שהכרטיס הגרפי שברשותך תומך ב-NVIDIA® G-SYNC®