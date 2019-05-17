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325E1C/00
פשוט סוחף
הצג מסדרת E בגודל 32 אינץ' מספק חווייה כלל חושית בעיצוב מסוגנן. Crystal-clear ברזולוציית QHD עם Ultra wide-color וטכנולוגיית FreeSync של AMD מפיחים חיים בתמונות שלך!
סדרה E
32 (אלכסון 31.5 אינץ' / 80 ס"מ)
2560 x 1440 (QHD)
תצוגת ה-VA LED מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות.
לקבלת מקום עבודה נקי יותר, צג זה כולל פתרון אלגנטי לניהול כבלים. אין צורך לאגד כבלים באמצעות קשרים נוספים. חריץ מוארך מספק מקום אחסון חבוי לכבלים. הוא מסתיר את הכבלים ונראה נהדר במרבית הסביבות, במיוחד במקום קטן או על שולחן שפונה לקיר או לחלון. העיצוב מנקה את הבלגן בכבלים, ליצירת שולחן עבודה מאורגן יותר.
עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי תאורת LED אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים. טכנולוגיית Flicker-Free של פיליפס מיישמת פתרון חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.
רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI או לקלט DP.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc.. כל הזכויות שמורות. AMD והלוגו של AMD Arrow, AMD FreeSync™ ושילובים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.. שמות של מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.