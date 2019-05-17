ניהול כבלים מפחית את הבלגן בכבלים לקבלת מקום עבודה מסודר

לקבלת מקום עבודה נקי יותר, צג זה כולל פתרון אלגנטי לניהול כבלים. אין צורך לאגד כבלים באמצעות קשרים נוספים. חריץ מוארך מספק מקום אחסון חבוי לכבלים. הוא מסתיר את הכבלים ונראה נהדר במרבית הסביבות, במיוחד במקום קטן או על שולחן שפונה לקיר או לחלון. העיצוב מנקה את הבלגן בכבלים, ליצירת שולחן עבודה מאורגן יותר.