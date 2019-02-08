Ambiglow מעצים את חוויית הבידור הודות להילת אור

Ambiglow מוסיף ממד חדש לחוויית הצפייה שלך. טכנולוגיית ה-Ambiglow החדשנית מרחיבה את המסך על ידי יצירת הילת אור רב-חושית. המעבד המהיר שלו מנתח את תוכן התמונה הנכנסת ומתאים ברצף את הצבע ואת הבהירות של האור הנפלט כדי שיתאימו לתמונה. אפשרויות ידידותיות למשתמש מאפשרות לך להתאים את הסביבה להעדפותיך. Ambiglow של פיליפס, המתאים במיוחד לצפייה בסרטים, באירועי ספורט או למשחקים, מעניק לך חוויית צפייה ייחודית וכלל-חושית.