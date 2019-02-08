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הופסק
326M6VJRMB/00
חיה את הרגע
צג Momentum ברזולוציית 4K UHD עם Ambiglow מציג רמה חדשה של חוויה כלל חושית. תנועה מהירה נראית מושלם בעזרת Adaptive-sync והשהיית כניסה נמוכה (low input lag). DisplayHDR 600 מספק איכות תמונה חדה במיוחד וחיה שתכניס אותך לרגע.
Momentum
32 (אלכסון 31.5 אינץ' / 80 ס"מ)
3840 x 2160 (4K UHD)
DTS Sound הוא פתרון עיבוד שמע המתוכנן להשמעה מיטבית של מוזיקה, סרטים, סטרימינג, ומשחקים במחשב אישי, ללא קשר לגורם הצורני. DTS Sound מציע חוויית צליל הקפי וירטואלית כלל-חושית מלאה, עם צלילי בס עשירים ודיאלוג משופר ורמות עוצמה מרביות ללא הפרעות או קיטועים או עיוותי צליל.
Ambiglow מוסיף ממד חדש לחוויית הצפייה שלך. טכנולוגיית ה-Ambiglow החדשנית מרחיבה את המסך על ידי יצירת הילת אור רב-חושית. המעבד המהיר שלו מנתח את תוכן התמונה הנכנסת ומתאים ברצף את הצבע ואת הבהירות של האור הנפלט כדי שיתאימו לתמונה. אפשרויות ידידותיות למשתמש מאפשרות לך להתאים את הסביבה להעדפותיך. Ambiglow של פיליפס, המתאים במיוחד לצפייה בסרטים, באירועי ספורט או למשחקים, מעניק לך חוויית צפייה ייחודית וכלל-חושית.
DisplayHDR 600 באישור VESA מספק שינוי דרמטי בחוויית הצפייה. שלא כמו מסכים אחרים 'תואמי HDR', DisplayHDR 600 אמיתי מפיק בהירות, ניגודיות וצבעים מדהימים. בעזרת עמעום מקומי ובהירות שיא של עד 600 nits, התמונות מתעוררות לחיים בפירוט ניכר עם צבעי שחור עמוקים ועדינים יותר. המסך יוצר לוח צבעים מלא יותר של צבעים עשירים וחדשים, ומספק חוויית צפייה שעוטפת את חושייך.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
כיסוי BT. 709 / DCI-P3 מבוסס על CIE1976
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.