אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
328E9QJAB/01
Stunning color, ultimate immersion
Experience real immersion with Philips Curved Monitors. The 32" curved E line monitor offers a truly immersive experience with stunning Full HD image quality. Ultra wide-color tech gives color quality that brings your images alive!
E Line
32 (31.5" / 80 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)
צגים לשולחן העבודה מציעים חוויית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בך, במרכז שולחן העבודה.
טכנולוגיית Ultra Wide-Color מספקת טווח רחב של צבעים לתמונה בהירה יותר.Ultra Wide-Color מרחיבה את "מרחב הצבעים" ומפיקה ירוק טבעי יותר, אדום חי וכחול עמוק יותר. החייה מדיה בידורית, תמונות ואפילו את הפרודוקטיביות והחדר להם צבעים חיים בעזרת טכנולוגייתUltra Wide-Color.
תצוגת ה-VA LED מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות.
Radius of the arc of the display curvature in mm
The maximum resolution works for either HDMI input or DP input.
Response time value equal to SmartResponse
NTSC Area based on CIE1976
sRGB Area based on CIE 1931
2015 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other names are for informational purposes only and may be trademarks of their respective owners.
The monitor may look different from feature images.