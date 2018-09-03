Ultra Wide-Color מרחיבה את טווח הצבעים לקבלת תמונה חיה

טכנולוגיית Ultra Wide-Color מספקת טווח רחב של צבעים לתמונה בהירה יותר.Ultra Wide-Color מרחיבה את "מרחב הצבעים" ומפיקה ירוק טבעי יותר, אדום חי וכחול עמוק יותר. החייה מדיה בידורית, תמונות ואפילו את הפרודוקטיביות והחדר להם צבעים חיים בעזרת טכנולוגייתUltra Wide-Color.