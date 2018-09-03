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  • Energy Label Europe B
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הופסק

Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

328E9QJAB/01

Stunning color, ultimate immersion

Experience real immersion with Philips Curved Monitors. The 32" curved E line monitor offers a truly immersive experience with stunning Full HD image quality. Ultra wide-color tech gives color quality that brings your images alive!

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Stunning color, ultimate immersion

  • E Line

  • 32 (31.5" / 80 cm diag.)

  • Full HD (1920 x 1080)

צג בעיצוב מקומר לקבלת חוויה כלל-חושית

צג בעיצוב מקומר לקבלת חוויה כלל-חושית

צגים לשולחן העבודה מציעים חוויית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בך, במרכז שולחן העבודה.

Ultra Wide-Color מרחיבה את טווח הצבעים לקבלת תמונה חיה

Ultra Wide-Color מרחיבה את טווח הצבעים לקבלת תמונה חיה

טכנולוגיית Ultra Wide-Color מספקת טווח רחב של צבעים לתמונה בהירה יותר.Ultra Wide-Color מרחיבה את "מרחב הצבעים" ומפיקה ירוק טבעי יותר, אדום חי וכחול עמוק יותר. החייה מדיה בידורית, תמונות ואפילו את הפרודוקטיביות והחדר להם צבעים חיים בעזרת טכנולוגייתUltra Wide-Color.

תצוגת VA מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות

תצוגת VA מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות

תצוגת ה-VA LED מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שיישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178 מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות.

מפרט טכני

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הסתייגויות

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. The maximum resolution works for either HDMI input or DP input.

  3. Response time value equal to SmartResponse

  4. NTSC Area based on CIE1976

  5. sRGB Area based on CIE 1931

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  7. The monitor may look different from feature images.