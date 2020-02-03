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346P1CRH/00
שלוט בכל משימה בתצוגה פנורמית חדה
צג Brilliance מעוקל ברזולוציית WQHD של פיליפס עם DisplayHDR 400 מספק תמונות חדות ויוצאות דופן. חיבור USB-C ומצלמת אינטרנט קופצת עם Windows Hello משפרים את הפרודוקטיביות.
סדרה P
34 אינץ' (86.36 ס"מ)
3440 x 1440 (WQHD)
המסכים הללו מבית פיליפס מספקים תמונות CrystalClear, UltraWide Quad HD עם 3,440 x 1,440 פיקסלים. בעזרת פנלים בעלי ביצועים גבוהים, עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה ועם זוויות צפייה רחבות 178/178, צגים אלו יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך. הפורמט הרחב UltraWide 21:9 מאפשר פרודוקטיביות רבה יותר עם מקום רב יותר להשוואות זו לצד זו של עמודות ברורות יותר בגיליונות האלקטרוניים. בין שאתה זקוק למידע מקצועי, מפורט במיוחד, לצורך פתרונות CAD-CAM ובין שאתה זקוק לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות CrystalClear.
הודות לצג MultiView של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות. MultiView מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות.
צג זה של פיליפס כולל תחנת עגינה מובנית בחיבור USB Type-C עם אספקת חשמל. חיבור ה-USB-C הדק וההפיך מאפשר עגינה קלה עם כבל יחיד. הפשטות מתקבלת על ידי חיבור כל הציוד ההיקפי כמו מקלדת, עכבר וכבל Ethernet RJ-45 לתחנת העגינה של הצג. פשוט חבר את מחשב המחברת שלך ואת הצג שלו באמצעות כבל USB-C יחיד כדי לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המחשב הנייד.
רדיוס הקשת של עקמומיות הצג במ"מ
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט USB-C, DP או HDMI.
בחיבור ל-USB-C, אם המחשב שלך אינו תומך ב-HBR3, החלף את הגדרת רכזת ה-USB ל-USB 2.0 והרזולוציה תתמוך בעד 3440 x 1440 ב-100 הרץ.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
כיסוי BT. 709 / DCI-P3 מבוסס על CIE1976
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
כיסוי RGB של Adobe על בסיס CIE1976
אם נראה שחיבור ה-Ethernet איטי, היכנס לתפריט OSD ובחר ב-USB 3.0 או בגרסה גבוהה יותר שיכולה לתמוך במהירות LAN של 1G.
גרסת DisplayPort 1.4 היא עבור HDR
לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt
לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי של USB-C. יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
המספר המרבי של צגים חיצוניים שניתן לתמוך בו: 1 על ידי שימוש ב-USB-C, 2 על ידי שימוש ב-DP
רזולוציית הצג החיצוני המרבית תהיה תלויה במגבלת רוחב הפס.
כשהצג מחובר עם USB-C והמחשב תומך ב-HBR3, תוכל לקבל פונקציית MST עם רזולוציה מרבית של 3440x1440 ב-60 הרץ בצג הראשי ו-1920x1080 ב-60 הרץ בצג המשנה. אם לא, החלף את הגדרת ה-USB של הצג הראשי ל-USB2.0 דרך הגדרת ה-OSD כדי לקבל את פונקציית MST
בזמן ש-MST על גבי DP, הן הצג הראשי והן הצג המשני צריכים להיות מוגדרים למצב מורחב של יציאת DP דרך הגדרת OSD של הצג, והרזולוציה המרבית של הצג הראשי והמשני יכולה להיות 3440x1440 ב-60 הרץ בלבד.
דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.
המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור.
הכבל/ים המצורפים למוצר עשויים להשתנות בסוגם, בכמותם ובמפרט שלהם, בהתאם לדרישות הספציפיות של המדינה או האזור.