תמנות CrystalClear עם UltraWide QHD בעל 3,440 x 1,440 פיקסלים

המסכים הללו מבית פיליפס מספקים תמונות CrystalClear, UltraWide Quad HD עם 3,440 x ‏1,440 פיקסלים. בעזרת פנלים בעלי ביצועים גבוהים, עם מספר פיקסלים בצפיפות גבוהה ועם זוויות צפייה רחבות 178/178, צגים אלו יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך. הפורמט הרחב UltraWide 21:9 מאפשר פרודוקטיביות רבה יותר עם מקום רב יותר להשוואות זו לצד זו של עמודות ברורות יותר בגיליונות האלקטרוניים. בין שאתה זקוק למידע מקצועי, מפורט במיוחד, לצורך פתרונות CAD-CAM ובין שאתה זקוק לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעניקו לך תמונות CrystalClear.