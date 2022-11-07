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40B1U5600/00
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הצג הרב-תכליתי של Philips בעל חיבור USB-C מציע התקנה ללא בלגן. באמצעות כבל אחד בלבד, אפשר לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה, להעביר נתונים ולטעון את המחשב הנייד שלך. המעמד לאוזניות לוקח את ניהול הכבלים שלב אחד קדימה.
סדרה 5000
40 (אלכסון 39.53 אינץ' / 100.4 ס"מ)
3440 x 1440 (WQHD)
צג זה של פיליפס כולל חיבור USB Type-C עם אספקת חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור ה-USB-C הדק וההפיך מאפשר חיבור קל בכבל יחיד. אפשר גם לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.
באמצעות מתג KVM משולב ל-MultiClient תוכל לשלוט בשני מחשבים אישיים נפרדים עם מערכת אחת של צג-מקלדת-עכבר. לחצן נוח מאפשר לך להחליף בקלות בין מקורות. שימושי בהגדרות שמחייבות כוח מחשוב של שני מחשבים אישיים או שיתוף של צג גדול אחד כדי להציג שני מחשבים אישיים נפרדים.
צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
ערך זמן התגובה שווה ל‑SmartResponse
אזור NTSC בהתבסס על CIE1976
אזור sRGB המבוסס על CIE1931
להעברת וידאו דרך USB‑C, המחשב הנייד/המכשיר שלך חייב לתמוך במצב USB‑C DP Alt
פעילויות כגון שיתוף מסך, הזרמת וידאו מקוונת ואודיו דרך האינטרנט עלולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך, רוחב הפס של הרשת וביצועיה יקבעו את איכות האודיו והווידאו הכוללת.
לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי של USB-C. יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
אם נראה שחיבור ה-Ethernet איטי, היכנס לתפריט OSD ובחר ב-USB 3.0 או בגרסה גבוהה יותר שיכולה לתמוך במהירות LAN של 1G.
אספקת החשמל ב-USB-C של הצג היא עד 100 ואט (96 ואט טיפוסי), אספקת החשמל המרבית תלויה בהתקן.
חישוב עלויות צריכת האנרגיה החסכוניות מ-PowerSensor לא כולל USB ואספקת חשמל.
דירוג EPEAT תקף רק במקומות שבהם Philips רושמת את המוצר. אנא בקרו באתר https://www.epeat.net/ כדי לבדוק את סטטוס הרישום במדינה שלכם.
ייתכן שהמסך ייראה שונה מהתמונות המציגות את התכונות.