טכנולוגיית IPS לצפייה בצג LED רחב – לדיוק התמונה והצבע

צגי IPS משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא כפנלים TN רגילים, תצוגות IPS מעניקות לך תמונות חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.