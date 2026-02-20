40PQS6901/12
תמיד קומפקטי
מסך קומפקטי. מתאים לכל תקציב. איכות תמונה וצליל גדולים מהחיים. עם טכנולוגיית Ambilight, שהולכת מאחורי המסך, ותוכן Smart TV שתאהבו לצפות בו ב-Full HD, תהנו מחויית צפייה סוחפת יותר בבית, או בדרכים.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
עם מעמד אלגנטי וממדים קומפקטיים, הטלוויזיה החכמה הזו היא הפתרון המושלם לחללים קטנים. בזכות העיצוב המוקפד, זוהי טלוויזיה שמשתלבת באופן הרמוני בכל מקום.
עם תאורת LED מובנית שמגיבה לכל סצנה, טכנולוגיית Ambilight מכניסה אתכם להילה של אור צבעוני. סרטים, ספורט, מוזיקה ומשחקים מתרחבים מעבר למסך וסוחפים אתכם עמוק יותר פנימה. אחרי שתיכנסו לחוויה הזו, לא תרצו עוד טלוויזיה אחרת.
צבעים חיים. פרטים חדים. זוהי בהירות הצבעים של Quantum Dot. בכל רגע מדהים, בין אם חשוך או מואר, במשחק או בהזרמה, תוכלו להתענג על כל פרט ופרט, סצנה אחר סצנה.
חדות תמונה של Pixel Plus. פירוט מוגדר למסך הקטן יותר. באמצעות איכות Full HD ותהודה שלא תיאמן, טלוויזיית ה-QLED הקומפקטית הזו מראה את האופן שבו כל פרט חשוב.
צבעים בהירים יותר. גוונים חדים. מהסצנות החשוכות ביותר ועד לתאורה הבהירה ביותר, חדות היא הכל. הטווח הדינמי הגבוה מרשים בצבע ובניגודיות ברורות יותר.
שמעו כל רגע. זהו Dolby Audio ברור וללא הפרעות. מהדיאלוג ועד לריקוד, מתנועות בסרט פעולה ועד לסצנות טבע מרהיבות, תוכלו לחוות צליל ברור יותר בכולם.
פלטפורמת Philips Smart TV Titan OS מביאה אליכם את מה שתרצו לצפות בו, ומהר. סרטים או סדרות, דוקומנטרי או דרמה, כל מה שתרצו מחכה בלחיצת כפתור. לא משנה מה תרצו לראות, כל אפליקציות הזרמת התוכן נמצאות בהישג יד.
תמיכה ב-Matter Smart Home מאפשרת לך לשלוט בטלוויזיה באמצעות אפליקציית Matter Smart Home או בעזרת בקרה קולית במכשירים תומכי Alexa או רמקולים חכמים של Google. כך אפשר למצוא סרטים וסדרות, לקבל המלצות, ועוד הרבה יותר - בעזרת הקול.
קיימות פוגשת סגנון. טלוויזיה זו, המעוצבת באופן יפהפה, תוכננה מתוך מחשבה על כדור הארץ, החל משלט רחוק שיוצר מפלסטיק ממוחזר, דרך אריזה עם אישור FSC ועד לעלוני מידע שהודפסו על נייר ממוחזר. עם מצב Eco, תוכלו להפחית את צריכת האנרגיה בכל התוכן וההגדרות בלחיצה אחת.
Ambilight
תמונה/תצוגה
רזולוציית הקלט של הצג
טיונר / קליטה / שידור
Smart TV
תכונות של טלוויזיה חכמה
יישומי מולטימדיה
צליל
קישוריות
תכונות וידאו של HDMI נתמכות
כרטיס אנרגיה EU
חשמל
אביזרים
עיצוב
מידות
