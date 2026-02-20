תנאי חיפוש

  • תמיד קומפקטי תמיד קומפקטי תמיד קומפקטי
    Energy Label Europe F download product fiche
    For more information, download product fiche (PDF 915.0KB)

    QLED טלוויזיה Full HD TV

    40PQS6901/12

    תמיד קומפקטי

    מסך קומפקטי. מתאים לכל תקציב. איכות תמונה וצליל גדולים מהחיים. עם טכנולוגיית Ambilight, שהולכת מאחורי המסך, ותוכן Smart TV שתאהבו לצפות בו ב-Full HD, תהנו מחויית צפייה סוחפת יותר בבית, או בדרכים.

    See all benefits

    QLED טלוויזיה Full HD TV

    Similar products

    See all Ambilight

    תמיד קומפקטי

    • 100 ס"מ (40 אינץ')
    • Ambilight
    • Pixel Plus HD
    • HDR 10
    קטן, חכם ומגוון

    קטן, חכם ומגוון

    עם מעמד אלגנטי וממדים קומפקטיים, הטלוויזיה החכמה הזו היא הפתרון המושלם לחללים קטנים. בזכות העיצוב המוקפד, זוהי טלוויזיה שמשתלבת באופן הרמוני בכל מקום.

    יש טלוויזיה, ויש טלוויזיית Ambilight.

    יש טלוויזיה, ויש טלוויזיית Ambilight.

    עם תאורת LED מובנית שמגיבה לכל סצנה, טכנולוגיית Ambilight מכניסה אתכם להילה של אור צבעוני. סרטים, ספורט, מוזיקה ומשחקים מתרחבים מעבר למסך וסוחפים אתכם עמוק יותר פנימה. אחרי שתיכנסו לחוויה הזו, לא תרצו עוד טלוויזיה אחרת.

    FHD משופר עם צבעי Quantum Dot

    FHD משופר עם צבעי Quantum Dot

    צבעים חיים. פרטים חדים. זוהי בהירות הצבעים של Quantum Dot. בכל רגע מדהים, בין אם חשוך או מואר, במשחק או בהזרמה, תוכלו להתענג על כל פרט ופרט, סצנה אחר סצנה.

    חדות ופירוט עם Pixel Plus Full HD.

    חדות ופירוט עם Pixel Plus Full HD.

    חדות תמונה של Pixel Plus. פירוט מוגדר למסך הקטן יותר. באמצעות איכות Full HD ותהודה שלא תיאמן, טלוויזיית ה-QLED הקומפקטית הזו מראה את האופן שבו כל פרט חשוב.

    צבע וניגודיות עם HDR10 ו-HLG

    צבע וניגודיות עם HDR10 ו-HLG

    צבעים בהירים יותר. גוונים חדים. מהסצנות החשוכות ביותר ועד לתאורה הבהירה ביותר, חדות היא הכל. הטווח הדינמי הגבוה מרשים בצבע ובניגודיות ברורות יותר.

    Dolby Audio לצליל חד וברור

    Dolby Audio לצליל חד וברור

    שמעו כל רגע. זהו Dolby Audio ברור וללא הפרעות. מהדיאלוג ועד לריקוד, מתנועות בסרט פעולה ועד לסצנות טבע מרהיבות, תוכלו לחוות צליל ברור יותר בכולם.

    מצאו תוכן בקלות עם Titan OS

    מצאו תוכן בקלות עם Titan OS

    פלטפורמת Philips Smart TV Titan OS מביאה אליכם את מה שתרצו לצפות בו, ומהר. סרטים או סדרות, דוקומנטרי או דרמה, כל מה שתרצו מחכה בלחיצת כפתור. לא משנה מה תרצו לראות, כל אפליקציות הזרמת התוכן נמצאות בהישג יד.

    חיבור בקלות לרשתות בית חכם

    חיבור בקלות לרשתות בית חכם

    תמיכה ב-Matter Smart Home מאפשרת לך לשלוט בטלוויזיה באמצעות אפליקציית Matter Smart Home או בעזרת בקרה קולית במכשירים תומכי Alexa או רמקולים חכמים של Google. כך אפשר למצוא סרטים וסדרות, לקבל המלצות, ועוד הרבה יותר - בעזרת הקול.

    עיצוב סביבתי - חשיבה עיצובית אירופאית

    עיצוב סביבתי - חשיבה עיצובית אירופאית

    קיימות פוגשת סגנון. טלוויזיה זו, המעוצבת באופן יפהפה, תוכננה מתוך מחשבה על כדור הארץ, החל משלט רחוק שיוצר מפלסטיק ממוחזר, דרך אריזה עם אישור FSC ועד לעלוני מידע שהודפסו על נייר ממוחזר. עם מצב Eco, תוכלו להפחית את צריכת האנרגיה בכל התוכן וההגדרות בלחיצה אחת.

    מפרט טכני

    • Ambilight

      תכונות Ambilight
      • מצב משחק
      • התאמת הצבעים על הקיר
      • מוזיקת Ambilight
      • מצב תאורת טרקלין
      • אנימציה של Ambilight FTI
      • התרעת זריחה
      • AmbiSleep
      גרסת Ambilight
      תלת-צדדי

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      32  אינץ'
      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      80  ס"מ
      תצוגה
      Full HD QLED
      רזולוציית הפנל
      1920 x 1080
      קצב רענון טבעי
      60  Hz
      מנוע Picture
      Pixel Plus HD
      שיפור תמונה
      • ברור וללא הפרעות
      • ECO (חסכוני)
      • משחק
      • Home Cinema
      • צג
      • אישי
      • Super Resolution
      • ניגודיות דינמית

    • רזולוציית הקלט של הצג

      רזולוציה – קצב רענון
      576p -‏ 50 הרץ, 640 x‏ 480 - 60 הרץ, 720p -‏ 50 הרץ/60 הרץ, 1366 x‏ 768 - 60 הרץ, 1920 ‏x 1080p‏ - 24‏/25‏/30‏/50‏/60 הרץ

    • טיונר / קליטה / שידור

      טלוויזיה דיגיטלית
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      חיווי עוצמת האות
      כן
      טלטקסט
      1,000 עמודי היפר טקסט
      תמיכה ב-HEVC
      כן

    • Smart TV

      אפליקציות SmartTV*
      • *Netflix
      • HBO
      • אפליקציית NFT*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • +Disney
      • ערוצי TITAN
      מערכת הפעלה
      TITAN OS
      גודל זיכרון (הבזק)*
      8 גיגה בייט

    • תכונות של טלוויזיה חכמה

      טלוויזיה אינטראקטיבית
      HbbTV
      עוזר/ת קולי/ת*
      • פועלת עם Alexa
      • פועלת עם Google Home
      חוויית בית חכם
      • MATTER
      • Control4
      תמיכה ב-TTS
      כן

    • יישומי מולטימדיה

      פורמטים להקרנת וידיאו מוקלט
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      תמיכה בפורמטים של כתוביות
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • צליל

      שמע
      ערוץ 2.0
      הספק מוצא (RMS)
      12W
      תצורת רמקולים
      רמקול 2x6 ואט עם טווח מלא
      Sound Engine
      Basic Sound Engine
      רמקול ראשי
      טווח מלא Bass Reflex‏ (FR01A)

    • קישוריות

      מספר חיבורי HDMI
      3
      תכונות HDMI
      • 1080i, 1080p (תמיכה ב-HDCP)
      • ערוץ אודיו חוזר (HDMI 1)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • שלט רחוק עובר דרך
      • בקרת שמע של המערכת
      • מערכת במצב המתנה
      • הקרנה בנגיעה אחת
      מספר שקעי USB
      2
      חיבור אלחוטי
      Wi-Fi 802.11n, פס יחיד 2x2
      HDCP 2.3
      כן בכל HDMI
      HDMI ARC
      כן ב-HDMI1
      EasyLink 2.0
      • הגדרות חיצוניות באמצעות TV UI
      • HDMI-CEC עבור Philips TV/SB

    • תכונות וידאו של HDMI נתמכות

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • כרטיס אנרגיה EU

      סיווג אנרגיה ל-SDR
      E
      סיווג אנרגיה ל-HDR
      F
      מצב המתנה ברשת
      2.0  W
      נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח
      LED LCD

    • חשמל

      רשת החשמל
      100 AC ‏– 240 וולט 60/50 הרץ
      צריכת חשמל במצב המתנה
      פחות מ-0.5W
      תכונות חיסכון בחשמל
      • טיימר כיבוי אוטומטי
      • השתקת תמונה (לרדיו)
      • מצב חסכוני
      • חיישן אור

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • סוללות AAA X 2
      • כבל חשמל
      • שלט רחוק
      • מעמד למשטח השולחן
      • מדריך התחלה מהירה
      • עלון בטיחות והיבטים חוקיים

    • עיצוב

      צבעים בטלוויזיה
      מסגרת נמוכה שחורה מפלסטיק
      עיצוב המעמד
      סבון פחם פלסטיק

    • מידות

      המרחק בין 2 מעמדים
      635  מ"מ
      מתאים להתקנה על קיר
      100 x ‏200 מ"מ
      טלוויזיה ללא מעמד (רוחב x גובה x עומק)
      718.4 x‏ 419 x‏ 61.1 מ"מ
      יחידה ראשית (רוחב x גובה x עומק)
      718.4 x‏ 446.5 x‏ 197 מ"מ
      רוחב טלוויזיה ללא מעמד
      3.38 ק"ג
      רוחב טלוויזיה עם מעמד
      3.45 ק"ג

    Badge-D2C

    Get support for this product

    Find product tips, FAQs, user manuals, and safety and compliance information.

    Suggested products

    מוצרים שנצפו לאחרונה

    • על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים מסוכנים (RoHS), טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.
    • הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי לאוויר" (Free to Air). ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי DVB ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" (FAQ) באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תידרש גישה מותנית (Conditional Access) ומינוי. פנו למפעיל לקבלת מידע נוסף.
    • זמינות אפליקציית Smart TV משתנה לפי דגם טלוויזיה ומדינה. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/smarttv.
    • אפליקציית TV Remote של פיליפס והפונקציות הקשורות בה משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp.
    • EPG ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל.
    • דרוש מינוי Netflix. בכפוף לתנאים, בכתובת https://www.netflix.com
    • Amazon Prime זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים מסחריים של .‏‎Amazon.com, Inc או של החברות המסונפות אליה. Amazon Alexa זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט (OTT) בשלט הרחוק ישתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך הקופסה.
    • Google Assistant זמין בשפות שונות ובמדינות ספציפיות בהתאם לסוגי המוצרים.
    • טווח השימוש בבקרה הקולית עשוי להשתנות בהתאם למדינה ולשפה. למידע העדכני ביותר, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

    ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.